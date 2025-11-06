https://sarabic.ae/20251106/صفقة-تاريخية-بين-مصر-وقطر-ما-الجدوى-الاقتصادية-لمشروع-علم-الروم-1106803756.html

صفقة تاريخية بين مصر وقطر… ما الجدوى الاقتصادية لمشروع "علم الروم"

صفقة تاريخية بين مصر وقطر… ما الجدوى الاقتصادية لمشروع "علم الروم"

سبوتنيك عربي

وقعت مصر وقطر صفقة استثمارية غير مسبوقة اليوم الخميس، بأكثر من 29 مليار دولار، لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح على البحر المتوسط. 06.11.2025

وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ضخ استثمارات بهذا الحجم في مصر تؤكد أن بيئة الاستثمار في مصر تحسنت بشكل كبير، كما أنها تشجع بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية الجديدة. وأشار إلى أن تحسن مناخ الاستثمار أعاد الثقة للمستثمرين، وساهم في عودة الاستثمارات العربية لمصر بصورة واضحة وهامة، مشيراً إلى الانعكاسات الكبيرة على نسب النمو وانخفاض البطالة وتحسن الوضع المالي لمصر، الأمر الذي ينعكس أيضاً على حجم التبادل بين القاهرة وعدد كبير من العواصم. تفاصيل المشروعوشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، والتي تشمل بناء فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومناطق خدمية.ووفقاً لمجلس الوزراء المصري، فإن الصفقة تتضمن "ثمنًا نقديًا" بقيمة 3.5 مليار دولار و"مقابلًا عينيًا" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تقدر بـ 1.8 مليار دولار، كما تتضمن الصفقة التجارية فضلًا عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع. حجم التبادل في أبريل/ نيسان الماضي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليون دولار خلال عام 2023. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لقطر 93.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023. انعكاسات اقتصاديةمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح: إن إعلان قطر عن استثمار 29 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم بالساحل الشمالي يُعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة.وتابع: "من حيث الواقعية، تبدو الصفقة ممكنة التنفيذ إذا التزمت الأطراف بجداول زمنية واضحة، وتوفرت ضمانات تمويلية مستقرة، خاصة أن المستثمرين يسعون لتوسيع حضورهم في مصر، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي وحاجتها لسيولة واستثمارات طويلة الأجل". ويرى أن العوامل الداعمة تشمل تحسن العلاقات المصرية–القطرية، وتوسع برامج الشراكة مع الصناديق السيادية الخليجية، إضافة إلى حوافز حكومية لتعزيز بيئة الاستثمار.بشأن المؤشرات الاقتصادية، فتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مع استقرار نسبي في سعر الصرف، وارتفاع إيرادات السياحة إلى نحو 14.1 مليار دولار في 2024، وهي مؤشرات تعزز الثقة لكنها لا تعني انتهاء التحديات، وفق المحلل الاقتصادي. وأشار إلى أن الصفقة تمثل دفعة ثقة قوية ورسالة إيجابية عن عودة رأس المال العربي إلى مصر، لكنها تحتاج إلى إدارة ذكية تضمن تحويلها من مشروع عقاري ضخم إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة. تطوير منطقة "علم الروم" وأعلنت مصر وقطر، الإثنين الماضي، عن توقيع شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" في مدينة مرسى مطروح. يأتي ذلك في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لبيان من رئاسة الوزراء المصرية.

