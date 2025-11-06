عربي
مصر وقطر توقعان شراكة استثمارية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح
مصر وقطر توقعان شراكة استثمارية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح
مصر وقطر توقعان شراكة استثمارية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح

11:47 GMT 06.11.2025
© Photo / Unsplash/ Youhana Nassifشاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح، مصر
شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / Unsplash/ Youhana Nassif
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، والتي يشمل بناء فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومناطق خدمية.
ووفقا لمجلس الوزراء المصري، فإن الصفقة تتضمن "ثمنًا نقديًا" بقيمة 3.5 مليار دولار و"مقابلًا عينيًا" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تقدّر بـ 1.8 مليار دولار، كما تتضمن الصفقة التجارية فضلًا عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع".
وفي كلمته، قال رئيس الوزراء مصطى مدبولي إن "الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن "عمليات التطوير في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مصر تعلن دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي لديها
22 أكتوبر, 20:22 GMT
وأضاف أن "قطاع السياحة على قمة أولويات الدولة المصرية"، متابعا: "الرؤية المصرية ترتكز على تطوير المناطق السياحية لا سيما الساحل الشمالي وتستهدف أن يستوعب الساحل الشمالي أكثر من 17 مليون نسمة".
وأعلنت مصر وقطر، الاثنين الماضي، عن توقيع شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" في مدينة مرسى مطروح.
يأتي ذلك في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لبيان من رئاسة الوزراء المصرية.
وتم هذا التوافق على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصري، مايا مرسي، وسفير مصر لدى قطر، وليد الفقي.
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
27 أكتوبر, 09:39 GMT
وأكد رئيس الوزراء القطري "الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني".
وتم التطرق كذلك، خلال اللقاء، إلى "أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/ آب 2025، بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين".
