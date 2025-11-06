https://sarabic.ae/20251106/مصر-وقطر-توقعان-شراكة-استثمارية-لتطوير-منطقة-علم-الروم-في-مرسى-مطروح-1106797297.html

مصر وقطر توقعان شراكة استثمارية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، والتي يشمل بناء فنادق عالمية... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لمجلس الوزراء المصري، فإن الصفقة تتضمن "ثمنًا نقديًا" بقيمة 3.5 مليار دولار و"مقابلًا عينيًا" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تقدّر بـ 1.8 مليار دولار، كما تتضمن الصفقة التجارية فضلًا عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع".وفي كلمته، قال رئيس الوزراء مصطى مدبولي إن "الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن "عمليات التطوير في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري".وأضاف أن "قطاع السياحة على قمة أولويات الدولة المصرية"، متابعا: "الرؤية المصرية ترتكز على تطوير المناطق السياحية لا سيما الساحل الشمالي وتستهدف أن يستوعب الساحل الشمالي أكثر من 17 مليون نسمة".وأعلنت مصر وقطر، الاثنين الماضي، عن توقيع شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" في مدينة مرسى مطروح.وتم هذا التوافق على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصري، مايا مرسي، وسفير مصر لدى قطر، وليد الفقي.وأكد رئيس الوزراء القطري "الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني".وتم التطرق كذلك، خلال اللقاء، إلى "أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/ آب 2025، بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين".

