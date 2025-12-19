عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
"آسيا 2"... إيقاف فريق هندي عامين لرفضه اللعب في إيران
"آسيا 2"... إيقاف فريق هندي عامين لرفضه اللعب في إيران
"آسيا 2"... إيقاف فريق هندي عامين لرفضه اللعب في إيران
"آسيا 2"... إيقاف فريق هندي عامين لرفضه اللعب في إيران

11:46 GMT 19.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي، أحد أعرق الأندية في القارة، عن المشاركة في مسابقاته القارية حتى موسم 2027-2028، مع فرض غرامة مالية تجاوزت 100 ألف دولار، وذلك بسبب رفض النادي السفر إلى إيران لمواجهة فولاد سيباهان في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.
جاء القرار من لجنة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، التي استبعدت النادي الهندي من النسخة المقبلة لأي مسابقة قارية يتأهل إليها، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دولار، وتعويض بقيمة 50,729 دولاراً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاتحاد ونادي سيباهان، بحسب مواقع رياضية.
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
مجتمع
عقوبات آسيوية قاسية… هل ينسحب النصر السعودي من "أبطال آسيا 2"
8 مايو, 11:34 GMT
كما سيفقد النادي أي دعم مالي مرتبط بمشاركته في البطولة هذا الموسم.
وكان موهون باغان قد رفض في سبتمبر الماضي السفر إلى أصفهان لخوض المباراة المقررة أمام سيباهان، مستنداً إلى مخاوف أمنية وعدم توفر ضمانات كافية للتغطية التأمينية الطبية، خاصة مع وجود لاعبين أجانب من دول مثل أستراليا وإسبانيا وبريطانيا التي أصدرت تحذيرات سفر إلى إيران.
مباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
الاتحاد الآسيوي يرفض طلب تغيير ملعب لقاء العراق وكوريا الجنوبية
12 أكتوبر 2024, 17:06 GMT
نتيجة لذلك، اعتبر الاتحاد الآسيوي النادي منسحباً، وألغى جميع مبارياته في البطولة.
يشار إلى أن النادي الهندي قد لجأ سابقاً إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لطلب نقل المباراة إلى أرض محايدة، لكن الطلب رُفض.
ووفقاً لتقارير إعلامية هندية، يدرس موهون باغان الآن الاستئناف ضد العقوبات، معتبراً القرار "متحيزاً"، مع الإشارة إلى أن القضية لا تزال معلقة أمام "كاس".
