https://sarabic.ae/20251219/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اختطاف-أحد-الإسرائيليين-من-منطقة-أريحا-في-وادي-الأردن-1108357833.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اختطاف إحدى الإسرائيليات من منطقة أريحا في وادي الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن اختطاف إحدى الإسرائيليات من منطقة أريحا في وادي الأردن
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلاغ باختطاف إسرائيلية من منطقة أريحا في وادي الأردن. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T18:08+0000
2025-12-19T18:08+0000
2025-12-19T18:09+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/21/1043752198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d7ce87bec18195eb7a8554f4f9d50f1.jpg
وعقب البلاغ، توجهت قوات الأمن الإسرائيلية إلى الموقع وبدأت عمليات البحث في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.الجدير بالذكر أنه تم إنقاذ المخطوفة، ولم تسجّل أي إصابات، حسبما أفادت المصادر.
https://sarabic.ae/20251213/الأردن-يطالب-بإلزام-إسرائيل-وقف-إجراءاتها-غير-الشرعية-والأحادية-في-الضفة-الغربية-1108129770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/21/1043752198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecf2c92f9ecb863999ea045d22a8f959.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن اختطاف إحدى الإسرائيليات من منطقة أريحا في وادي الأردن
18:08 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 18:09 GMT 19.12.2025)
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلاغ باختطاف إسرائيلية من منطقة أريحا في وادي الأردن.
وعقب البلاغ، توجهت قوات الأمن الإسرائيلية إلى الموقع وبدأت عمليات البحث في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
في الوقت نفسه، عملت الإدارة المدنية على التواصل مع المخطوفة. وبعد التواصل، تحركت القوات لتحديد مكانها وتأمينها إلى حين تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي، وفقا للمصادر
الجدير بالذكر أنه تم إنقاذ المخطوفة، ولم تسجّل أي إصابات، حسبما أفادت المصادر.