الجيش الإسرائيلي يعلن اختطاف إحدى الإسرائيليات من منطقة أريحا في وادي الأردن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلاغ باختطاف إسرائيلية من منطقة أريحا في وادي الأردن. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وعقب البلاغ، توجهت قوات الأمن الإسرائيلية إلى الموقع وبدأت عمليات البحث في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.الجدير بالذكر أنه تم إنقاذ المخطوفة، ولم تسجّل أي إصابات، حسبما أفادت المصادر.

