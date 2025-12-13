https://sarabic.ae/20251213/الأردن-يطالب-بإلزام-إسرائيل-وقف-إجراءاتها-غير-الشرعية-والأحادية-في-الضفة-الغربية-1108129770.html

الأردن يطالب بإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية

الأردن يطالب بإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T17:04+0000

2025-12-13T17:04+0000

2025-12-13T17:04+0000

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101783685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66615321b7886c82c48c653f08f9297f.jpg

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لجهود حل الدولتين، وانتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وشددت الوزارة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة. كما أشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، وضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف إعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html

https://sarabic.ae/20251212/الأمم-المتحدة-عدد-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-بأعلى-مستوى-لها-منذ-8-سنوات-1108099209.html

https://sarabic.ae/20251212/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-ماضية-في-طريق-حسم-الصراع-بالضفة-الغربية-1108096952.html

https://sarabic.ae/20251207/ميرتس-على-إسرائيل-التخلي-عن-خططها-لضم-الضفة-الغربية--1107892388.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية