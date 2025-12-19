https://sarabic.ae/20251219/الحكومة-الروسية-تأذن-لوزارة-الدفاع-إنهاء-عدد-من-الاتفاقيات-العسكرية-مع-ألمانيا-والنرويج-ودول-أخرى-1108361108.html
الحكومة الروسية تأذن لوزارة الدفاع إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا والنرويج ودول أخرى
وتنص الوثيقة التي نشرتها بوابة الوثائق القانونية الروسية، أنه: "يخوّل لوزارة الدفاع الروسية إنهاء المعاهدات الدولية التالية: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الألمانية في موسكو بتاريخ 13 أبريل/نيسان 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني البولندية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 7 يوليو/تموز 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع النرويجية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1995".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
