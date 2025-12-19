الحكومة الروسية تأذن لوزارة الدفاع إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا والنرويج ودول أخرى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20251219/الحكومة-الروسية-تأذن-لوزارة-الدفاع-إنهاء-عدد-من-الاتفاقيات-العسكرية-مع-ألمانيا-والنرويج-ودول-أخرى-1108361108.html
الحكومة الروسية تأذن لوزارة الدفاع إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا والنرويج ودول أخرى
الحكومة الروسية تأذن لوزارة الدفاع إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا والنرويج ودول أخرى
سبوتنيك عربي
أذنت الحكومة الروسية لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين عامي 1992 و2002، مع ألمانيا وبولندا والنرويج ودول غربية أخرى. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وتنص الوثيقة التي نشرتها بوابة الوثائق القانونية الروسية، أنه: "يخوّل لوزارة الدفاع الروسية إنهاء المعاهدات الدولية التالية: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الألمانية في موسكو بتاريخ 13 أبريل/نيسان 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني البولندية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 7 يوليو/تموز 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع النرويجية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1995".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الحكومة الروسية تأذن لوزارة الدفاع إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا والنرويج ودول أخرى

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية في موسكو
وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أذنت الحكومة الروسية لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين عامي 1992 و2002، مع ألمانيا وبولندا والنرويج ودول غربية أخرى.
وتنص الوثيقة التي نشرتها بوابة الوثائق القانونية الروسية، أنه: "يخوّل لوزارة الدفاع الروسية إنهاء المعاهدات الدولية التالية: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الألمانية في موسكو بتاريخ 13 أبريل/نيسان 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني البولندية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 7 يوليو/تموز 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع النرويجية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1995".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" بشدة بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، وفي قمة حلف "الناتو" في مدريد خلال العام ذاته، أُعلن وقف عمل مجلس روسيا-الناتو.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه
19:57 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
