https://sarabic.ae/20251219/واشنطن-الاتصالات-الرامية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-يومية-ومكثفة-وأكثرها-لا-يكشف-عنه-1108359779.html

واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه

واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات اليومية بشأن التسوية الأوكرانية جارية بما في ذلك عبر سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T19:57+0000

2025-12-19T19:57+0000

2025-12-19T19:57+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وقال روبيو، للصحفيين: "هناك قنوات تفاوض مفتوحة على مدار الساعة"، مشيرا إلى أن "العمل لا يقتصر على اللقاءات المعلنة -مثل اجتماع برلين مطلع الأسبوع- بل يمتد ليشمل اتصالات هاتفية يومية ومباحثات مكثفة يقودها الممثل الدائم لدى "الناتو"، مات ويتكر، وسفراء واشنطن في الخارج لضمان تقدم التسوية".وقال روبيو للصحفيين: "هذا ليس قراري. في نهاية المطاف، سيتخذ الرئيس القرار المناسب عندما يرى أن استمرار مشاركة الولايات المتحدة لم يعد مجديًا أو لا يصب في المصلحة الوطنية".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".

https://sarabic.ae/20251219/روبيو-لا-تزال-أصعب-القضايا-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-عالقة-دون-حل-1108357098.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية