عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه
واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات اليومية بشأن التسوية الأوكرانية جارية بما في ذلك عبر سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T19:57+0000
2025-12-19T19:57+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال روبيو، للصحفيين: "هناك قنوات تفاوض مفتوحة على مدار الساعة"، مشيرا إلى أن "العمل لا يقتصر على اللقاءات المعلنة -مثل اجتماع برلين مطلع الأسبوع- بل يمتد ليشمل اتصالات هاتفية يومية ومباحثات مكثفة يقودها الممثل الدائم لدى "الناتو"، مات ويتكر، وسفراء واشنطن في الخارج لضمان تقدم التسوية".وقال روبيو للصحفيين: "هذا ليس قراري. في نهاية المطاف، سيتخذ الرئيس القرار المناسب عندما يرى أن استمرار مشاركة الولايات المتحدة لم يعد مجديًا أو لا يصب في المصلحة الوطنية".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
واشنطن: الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية يومية ومكثفة وأكثرها لا يكشف عنه

19:57 GMT 19.12.2025
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن الاتصالات اليومية بشأن التسوية الأوكرانية جارية بما في ذلك عبر سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأكثرها لا يتم الكشف عنه.
وقال روبيو، للصحفيين: "هناك قنوات تفاوض مفتوحة على مدار الساعة"، مشيرا إلى أن "العمل لا يقتصر على اللقاءات المعلنة -مثل اجتماع برلين مطلع الأسبوع- بل يمتد ليشمل اتصالات هاتفية يومية ومباحثات مكثفة يقودها الممثل الدائم لدى "الناتو"، مات ويتكر، وسفراء واشنطن في الخارج لضمان تقدم التسوية".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن القرار النهائي بشأن استمرار مشاركة الولايات المتحدة في محادثات التسوية الأوكرانية سيتخذه الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو للصحفيين: "هذا ليس قراري. في نهاية المطاف، سيتخذ الرئيس القرار المناسب عندما يرى أن استمرار مشاركة الولايات المتحدة لم يعد مجديًا أو لا يصب في المصلحة الوطنية".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل
17:43 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".
ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
