روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/روبيو-لا-تزال-أصعب-القضايا-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-عالقة-دون-حل-1108357098.html
روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل
روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن تسوية الصراع في أوكرانيا تتطلب جهودا كبيرة والكثير من الوقت ، وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لإنهاء... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T17:43+0000
2025-12-19T17:43+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال روبيو للصحفيين في تعليق على تسوية الصراع الأوكراني: "بالطبع، هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهود الكبيرة".وأشار روبيو: "نحن منخرطون في هذه الحرب، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي ليست حربنا... هناك دولة واحدة فقط في العالم، كيان واحد فقط قادر حقا على التفاوض مع الجانبين وفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء هذه الحرب، ألا وهي الولايات المتحدة".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
https://sarabic.ae/20251219/الخارجية-الروسية-أي-أعمال-غير-قانونية-تتعلق-بالأصول-الروسية-المجمدة-لن-تمر-دون-عقاب-1108351863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل

17:43 GMT 19.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن تسوية الصراع في أوكرانيا تتطلب جهودا كبيرة والكثير من الوقت ، وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لإنهاء الصراع دبلوماسيا.
وقال روبيو للصحفيين في تعليق على تسوية الصراع الأوكراني: "بالطبع، هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهود الكبيرة".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لا تعتبر الصراع في أوكرانيا صراعها، لكنها واثقة من أن واشنطن وحدها القادرة على التفاوض مع كلا الطرفين.
وأشار روبيو: "نحن منخرطون في هذه الحرب، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي ليست حربنا... هناك دولة واحدة فقط في العالم، كيان واحد فقط قادر حقا على التفاوض مع الجانبين وفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء هذه الحرب، ألا وهي الولايات المتحدة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
الخارجية الروسية: أي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة لن تمر دون عقاب
15:15 GMT
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".
ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала