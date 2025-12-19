https://sarabic.ae/20251219/روبيو-لا-تزال-أصعب-القضايا-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-عالقة-دون-حل-1108357098.html
روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل
2025-12-19T17:43+0000
2025-12-19T17:43+0000
2025-12-19T17:43+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال روبيو للصحفيين في تعليق على تسوية الصراع الأوكراني: "بالطبع، هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهود الكبيرة".وأشار روبيو: "نحن منخرطون في هذه الحرب، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي ليست حربنا... هناك دولة واحدة فقط في العالم، كيان واحد فقط قادر حقا على التفاوض مع الجانبين وفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء هذه الحرب، ألا وهي الولايات المتحدة".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
https://sarabic.ae/20251219/الخارجية-الروسية-أي-أعمال-غير-قانونية-تتعلق-بالأصول-الروسية-المجمدة-لن-تمر-دون-عقاب-1108351863.html
روسيا, العالم
وقال روبيو للصحفيين في تعليق على تسوية الصراع الأوكراني: "بالطبع، هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهود الكبيرة".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لا تعتبر الصراع في أوكرانيا صراعها، لكنها واثقة من أن واشنطن وحدها القادرة على التفاوض مع كلا الطرفين.
وأشار روبيو: "نحن منخرطون في هذه الحرب، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي ليست حربنا... هناك دولة واحدة فقط في العالم، كيان واحد فقط قادر حقا على التفاوض مع الجانبين وفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء هذه الحرب، ألا وهي الولايات المتحدة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".
ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".