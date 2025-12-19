https://sarabic.ae/20251219/روبيو-لا-تزال-أصعب-القضايا-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-عالقة-دون-حل-1108357098.html

روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن تسوية الصراع في أوكرانيا تتطلب جهودا كبيرة والكثير من الوقت ، وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لإنهاء...

وقال روبيو للصحفيين في تعليق على تسوية الصراع الأوكراني: "بالطبع، هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهود الكبيرة".وأشار روبيو: "نحن منخرطون في هذه الحرب، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي ليست حربنا... هناك دولة واحدة فقط في العالم، كيان واحد فقط قادر حقا على التفاوض مع الجانبين وفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء هذه الحرب، ألا وهي الولايات المتحدة".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".

