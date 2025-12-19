https://sarabic.ae/20251219/الخارجية-الروسية-أي-أعمال-غير-قانونية-تتعلق-بالأصول-الروسية-المجمدة-لن-تمر-دون-عقاب-1108351863.html
الخارجية الروسية: أي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة لن تمر دون عقاب
وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "مهما حاولت المفوضية الأوروبية ابتكار مخططات شبه قانونية معقدة، فلا يوجد أي أساس قانوني لحظر أو مصادرة أو استخدام أصول بنك روسيا. وأي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية لن تمر دون عقاب".وقال بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم".وأكد بوتين أن قرضا لأوكرانيا بضمان أصول روسية سيزيد من ديون دول الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ تعاني فيه هذه الدول أصلاً من مشاكل في ميزانياتها، مشيرا إلى أن "هناك عدد من الدول متشككة بالفعل بشأن أمن أصولها الموجودة في أوروبا".وبين بوتين بأن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على نهب الأصول الروسية، لأن العواقب قد تكون وخيمة"، مشددا على أنه "يجب إعادة الأصول الروسية التي في الخارج".وأردف الرئيس الروسي: "إلى جانب فقدان الصورة، قد تكون هناك خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث... والأهم من ذلك، أن كل ما سرقوه، بغض النظر عن الطريقة التي فعلوا بها ذلك، سيتعين سداده يوما ما".
الخارجية الروسية: أي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة لن تمر دون عقاب
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن أي أعمال غير قانونية تتعلق بأصول روسية لن تمر دون عقاب.
وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "مهما حاولت المفوضية الأوروبية ابتكار مخططات شبه قانونية معقدة، فلا يوجد أي أساس قانوني لحظر أو مصادرة أو استخدام أصول بنك روسيا. وأي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية لن تمر دون عقاب".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مصادرة الأصول الروسية لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستقوّض الثقة في منطقة اليورو.
وقال بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم".
وأكد بوتين أن قرضا لأوكرانيا بضمان أصول روسية سيزيد من ديون دول الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ تعاني فيه هذه الدول أصلاً من مشاكل في ميزانياتها، مشيرا إلى أن "هناك عدد من الدول متشككة بالفعل بشأن أمن أصولها الموجودة في أوروبا".
وبين بوتين بأن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على نهب الأصول الروسية
، لأن العواقب قد تكون وخيمة"، مشددا على أنه "يجب إعادة الأصول الروسية التي في الخارج".
وأشار بوتين إلى أن نهب الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث.
وأردف الرئيس الروسي: "إلى جانب فقدان الصورة، قد تكون هناك خسائر مباشرة
تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث... والأهم من ذلك، أن كل ما سرقوه، بغض النظر عن الطريقة التي فعلوا بها ذلك، سيتعين سداده يوما ما".