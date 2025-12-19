https://sarabic.ae/20251219/باحث-في-تكنولوجيا-النانو-والإنترنت-روسيا-من-خلال-تطبيق-ماكس-تقدمت-خطوة-على-المجتمع-الغربي--1108354065.html

باحث في تكنولوجيا النانو والإنترنت: روسيا من خلال تطبيق "ماكس" تقدمت خطوة على المجتمع الغربي

سبوتنيك عربي

أوضح الخبيراللبناني من بيروت، الباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور وسيم جابر، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"،

وقال إن "تطبيق "ماكس" ليس مجرد تطبيق مراسلة عادي، بل أداة اتصال متعدد الوظائف، هدفه تلبية الاحتياجات اليومية في الداخل الروسي مع الربط المباشر بالخدمات الإجتماعية والإدارية الروسية".وأضاف جابر أن "هذا التطبيق يؤمن ضمانات أمنية ووطنية وأداء محسّن للظروف المحلية"، كاشفًا أن "ما يميز هذه المنصة أنها مشروع ذات بعد استراتيجي على المستوى التقني والاجتماعي والأمني في روسيا"، لافتًا إلى أنه "على مستوى الرقمنة، كل الدول العملاقة اليوم تتنافس في موضوع البيانات، التي تعتبر المناجم التي تبنى عليها الحملات الانتخابية والتسويق الرقمي والإلكتروني والاقتصاد والحروب، لذلك روسيا ومن خلال هذا التطبيق، تبحث عن السيادة الرقمية لإدخال المجتمع تحت عباءة الدولة الروسية في حماية البيانات". وتابع جابر: "على مستوى الأمان الرقمي سيشعر المواطن أن بياناته الرقمية لن تُسرب إلى خوادم ودول وأجندات خارج إطار روسيا، واصفًا هذه الخطوة بـ"الذكية جدا".وأكد أن "روسيا، ومن خلال تطبيق "ماكس"، نجحت في التقدم خطوة على المجتمع الغربي في وقت حساس جدا، حيث يعتبر بديلا وطنيا في سوق مشبّع بالتطبيقات العالمية".رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء

