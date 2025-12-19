https://sarabic.ae/20251219/بوتين-يهنئ-العاملين-في-أجهزة-الأمن-الروسية-بمناسبة-يومهم-المهني-1108363196.html

بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني، مشيدًا بدورهم في حماية سيادة روسيا.

موسكو –سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متلفز، "أيها الرفاق، أيها الرواد، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن. في هذه المناسبة، نُشيد بالمهنيين المخلصين - الأفراد الشجعان والمثابرين الذين اختاروا مهنةً تتطلب الكثير من الجهد والمسؤولية".وأضاف، "إنهم يحمون سيادة البلاد ونظامها الدستوري، ويصونون مصالحها الوطنية، ويدافعون عن حقوق وحريات المواطنين، ومن خلال عملهم الدؤوب والمتواصل في الداخل والخارج، يقدمون إسهامًا لا يُقدر بثمن في تنمية أمتنا وتعزيزها".تمنى لموظفي جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الحرس الفيدرالي والمديرية الرئيسية للبرامج الخاصة، وكذلك لعائلاتهم، الصحة الجيدة والنجاح المستمر، كما تمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.

