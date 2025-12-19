https://sarabic.ae/20251219/بوتين-يهنئ-العاملين-في-أجهزة-الأمن-الروسية-بمناسبة-يومهم-المهني-1108363196.html
بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني
بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني، مشيدًا بدورهم في حماية سيادة روسيا. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T22:47+0000
2025-12-19T22:47+0000
2025-12-19T22:47+0000
فلاديمير بوتين
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7cbf837013956c354e2029fd64a09e30.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متلفز، "أيها الرفاق، أيها الرواد، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن. في هذه المناسبة، نُشيد بالمهنيين المخلصين - الأفراد الشجعان والمثابرين الذين اختاروا مهنةً تتطلب الكثير من الجهد والمسؤولية".وأضاف، "إنهم يحمون سيادة البلاد ونظامها الدستوري، ويصونون مصالحها الوطنية، ويدافعون عن حقوق وحريات المواطنين، ومن خلال عملهم الدؤوب والمتواصل في الداخل والخارج، يقدمون إسهامًا لا يُقدر بثمن في تنمية أمتنا وتعزيزها".تمنى لموظفي جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الحرس الفيدرالي والمديرية الرئيسية للبرامج الخاصة، وكذلك لعائلاتهم، الصحة الجيدة والنجاح المستمر، كما تمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.
https://sarabic.ae/20251219/الخط-المباشر-مع-بوتين-يسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-استفسارات-المواطنين--1108348982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_572d601f0c522b46be28401cb0007ef5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني، مشيدًا بدورهم في حماية سيادة روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متلفز، "أيها الرفاق، أيها الرواد، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن. في هذه المناسبة، نُشيد بالمهنيين المخلصين - الأفراد الشجعان والمثابرين الذين اختاروا مهنةً تتطلب الكثير من الجهد والمسؤولية".
وأضاف، "إنهم يحمون سيادة البلاد ونظامها الدستوري، ويصونون مصالحها الوطنية، ويدافعون عن حقوق وحريات المواطنين، ومن خلال عملهم الدؤوب والمتواصل في الداخل والخارج، يقدمون إسهامًا لا يُقدر بثمن
في تنمية أمتنا وتعزيزها".
تمنى لموظفي جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الحرس الفيدرالي والمديرية الرئيسية للبرامج الخاصة، وكذلك لعائلاتهم، الصحة الجيدة والنجاح المستمر، كما تمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.