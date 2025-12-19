بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-يهنئ-العاملين-في-أجهزة-الأمن-الروسية-بمناسبة-يومهم-المهني-1108363196.html
بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني
بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني، مشيدًا بدورهم في حماية سيادة روسيا. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T22:47+0000
2025-12-19T22:47+0000
فلاديمير بوتين
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7cbf837013956c354e2029fd64a09e30.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متلفز، "أيها الرفاق، أيها الرواد، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن. في هذه المناسبة، نُشيد بالمهنيين المخلصين - الأفراد الشجعان والمثابرين الذين اختاروا مهنةً تتطلب الكثير من الجهد والمسؤولية".وأضاف، "إنهم يحمون سيادة البلاد ونظامها الدستوري، ويصونون مصالحها الوطنية، ويدافعون عن حقوق وحريات المواطنين، ومن خلال عملهم الدؤوب والمتواصل في الداخل والخارج، يقدمون إسهامًا لا يُقدر بثمن في تنمية أمتنا وتعزيزها".تمنى لموظفي جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الحرس الفيدرالي والمديرية الرئيسية للبرامج الخاصة، وكذلك لعائلاتهم، الصحة الجيدة والنجاح المستمر، كما تمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.
https://sarabic.ae/20251219/الخط-المباشر-مع-بوتين-يسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-استفسارات-المواطنين--1108348982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345846_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_572d601f0c522b46be28401cb0007ef5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا

بوتين يهنئ العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني

22:47 GMT 19.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في أجهزة الأمن الروسية بمناسبة يومهم المهني، مشيدًا بدورهم في حماية سيادة روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متلفز، "أيها الرفاق، أيها الرواد، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن. في هذه المناسبة، نُشيد بالمهنيين المخلصين - الأفراد الشجعان والمثابرين الذين اختاروا مهنةً تتطلب الكثير من الجهد والمسؤولية".
وأضاف، "إنهم يحمون سيادة البلاد ونظامها الدستوري، ويصونون مصالحها الوطنية، ويدافعون عن حقوق وحريات المواطنين، ومن خلال عملهم الدؤوب والمتواصل في الداخل والخارج، يقدمون إسهامًا لا يُقدر بثمن في تنمية أمتنا وتعزيزها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
"الخط المباشر" مع بوتين يسجل رقما قياسيا في عدد استفسارات المواطنين
13:38 GMT
تمنى لموظفي جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الحرس الفيدرالي والمديرية الرئيسية للبرامج الخاصة، وكذلك لعائلاتهم، الصحة الجيدة والنجاح المستمر، كما تمنى لهم عاماً جديداً سعيداً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала