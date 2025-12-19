عربي
غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادل
غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادل

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن موسكو مستعدة لإبرام ضمانات أمنية ملزمة قانونياً مع دول حلف شمال الأطلسي، شريطة أن تقوم هذه الضمانات على أساس متبادل.
وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مراراً على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".

وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني "ولكن فقط على قاعدة المعاملة بالمثل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، بوقت سابق، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.
وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا، "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا
أمس, 22:45 GMT
كما أكد سفير روسيا لدى بلجيكا دينيس غونتشار، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الناتو يهيّئ شعوبه للحرب مع روسيا، حتى لو بدا ذلك "جنونياً"، وإن الاتحاد الأوروبي "يدفع باتجاه عسكرةً مفرطة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون بوقت سابق، أن "روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا يوجد أي معنى لمثل هذا الفعل". وأشار إلى أن الساسة الغربيين يخوّفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً "لكن الأذكياء يدركون جيداً أنها مجرد خدعة زائفة".
