عربي
ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال ماكرون : "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".في يوليو/تموز، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ ثلاث سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط .أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون كانت جوهرية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عن قصر الإليزيه، أكدت باريس عزمها على مواصلة الحوار مع موسكو.غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادللوكاشينكو: روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال ماكرون : "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".

وفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أضاف ماكرون أن على الأوروبيين إيجاد طريقة للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".

في يوليو/تموز، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ ثلاث سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الكرملين: بوتين كان وسيبقى أحد أكثر السياسيين خبرة وحكمة في العالم
أمس, 16:34 GMT
أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون كانت جوهرية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عن قصر الإليزيه، أكدت باريس عزمها على مواصلة الحوار مع موسكو.
غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادل
لوكاشينكو: روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال
