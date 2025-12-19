https://sarabic.ae/20251219/ماكرون-من-المفيد-لأوروبا-استئناف-الحوار-مع-بوتين-1108318593.html
ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين
ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T04:47+0000
2025-12-19T04:47+0000
2025-12-19T05:12+0000
العالم
روسيا
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/81/1042678184_0:0:2567:1444_1920x0_80_0_0_858ab19b24ee06991a47b74d287877ee.jpg
قال ماكرون : "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".في يوليو/تموز، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ ثلاث سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط .أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون كانت جوهرية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عن قصر الإليزيه، أكدت باريس عزمها على مواصلة الحوار مع موسكو.غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادللوكاشينكو: روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال
https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-بوتين-كان-وسيبقى-أحد-أكثر-السياسيين-خبرة-وحكمة-في-العالم-1108306923.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/81/1042678184_0:0:2567:1926_1920x0_80_0_0_6f1a4d7762779949f02cc594b5464fb9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار فرنسا
العالم, روسيا, أخبار فرنسا
ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين
04:47 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 05:12 GMT 19.12.2025)
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال ماكرون : "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".
وفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أضاف ماكرون أن على الأوروبيين إيجاد طريقة للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".
في يوليو/تموز، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ ثلاث سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط .
أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون كانت جوهرية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عن قصر الإليزيه، أكدت باريس عزمها على مواصلة الحوار مع موسكو.