https://sarabic.ae/20251219/ماكرون-من-المفيد-لأوروبا-استئناف-الحوار-مع-بوتين-1108318593.html

ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين

ماكرون: من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع بوتين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T04:47+0000

2025-12-19T04:47+0000

2025-12-19T05:12+0000

العالم

روسيا

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/81/1042678184_0:0:2567:1444_1920x0_80_0_0_858ab19b24ee06991a47b74d287877ee.jpg

قال ماكرون : "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".في يوليو/تموز، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ ثلاث سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط .أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وماكرون كانت جوهرية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عن قصر الإليزيه، أكدت باريس عزمها على مواصلة الحوار مع موسكو.غروشكو: روسيا مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادللوكاشينكو: روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال

https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-بوتين-كان-وسيبقى-أحد-أكثر-السياسيين-خبرة-وحكمة-في-العالم-1108306923.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار فرنسا