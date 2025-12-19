https://sarabic.ae/20251219/مدير-مركز-جي-إس-إم-للأبحاث-والدراسات-لا-قيمة-للانتخابات-الأوكرانية-دون-شخصية-يجتمع-حولها-الشعب-1108351794.html

مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: لا قيمة للانتخابات الأوكرانية دون شخصية يجتمع حولها الشعب

علق مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه...

واعتبر أن "الدول الأوروبية لا تزال متمسكة بزيلينسكي، الموظف لديها ويتقاضى أموالا طائلة"، لافتا إلى "إشكالية التغيير في أوكرانيا نتيجة الصراع المستشري بين النخب الحاكمة والكتل النيابية". ورأى أن "منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 90 مليار يورو يندرج في إطار التعويل على إضعاف روسيا واستنزافها عبر إطالة أمد الصراع"، محذرا من أن "مزيدا من الدعم لأوكرانيا قد يؤدي إلى صدام مباشر مع روسيا، وأن الدخول في حوار مع موسكو في ظل هذه المعطيات لن يكون سوى مناورة".واعتبر أنه "في حال عدم توافر شخصية قادرة على جمع الشعب الأوكراني حولها، فإن البديل المحتمل سيكون نسخة مشابهة لزيلينسكي". وختم ملحم بالتأكيد على أن "الضمانات الأمنية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وأن الميدان يفرض نفسه على جميع الأطراف".لافروف: قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغربالكرملين: روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة

