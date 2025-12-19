عربي
ممثلة مركز التصدير الروسي: نعمل على مضاعفة الصادرات الروسية لأفريقيا وتعزيز التعاون والشراكة
ممثلة مركز التصدير الروسي: نعمل على مضاعفة الصادرات الروسية لأفريقيا وتعزيز التعاون والشراكة
وأضافت خلال جلسة أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، نحن دعمنا في العام 2024، صادرات بأكثر من مليار دولار، ونسعى إلى زيادة بمعدل 300 مليون دولار، وهناك نحو 60% من الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية، لكن روسيا لديها الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها.وشددت على أن المنتجات الروسية لديها كفاءة كبيرة وعالية، وأن المركز يعمل مع الشركاء الأفريقيين من خلال المعرض على تبادل المعرفة على السلع والمنتجات والقطاعات محل التعاون.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
حصري
قالت فيكتوريا ستريجاكوفا مدير منتجات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية، في مجموعة مركز التصدير الروسي، إن المركز يعمل من أجل مضاعفة الصادرات الروسية إلى أفريقيا.
وأضافت خلال جلسة أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، نحن دعمنا في العام 2024، صادرات بأكثر من مليار دولار، ونسعى إلى زيادة بمعدل 300 مليون دولار، وهناك نحو 60% من الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية، لكن روسيا لديها الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها.
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
12:20 GMT
ولفتت إلى أن المركز الروسي للتصدير يعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الشريكة كما أنه يساعد الدول الأفريقية على التنافسية والشراكة الهامة مع روسيا.
وشددت على أن المنتجات الروسية لديها كفاءة كبيرة وعالية، وأن المركز يعمل مع الشركاء الأفريقيين من خلال المعرض على تبادل المعرفة على السلع والمنتجات والقطاعات محل التعاون.
وأشارت إلى أن المركز يستضيف الكثير من الفعاليات في موسكو، كما يسعد باستضافة الشركاء من أفريقيا لتبادل الخبرات، والعمل من خلال المركز التعليمي على نقل الخبرات والدعم المتبادل.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
أمس, 20:02 GMT
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
