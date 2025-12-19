https://sarabic.ae/20251219/ممثلة-مركز-التصدير-الروسي--نعمل-على-مضاعفة-الصادرات-الروسية-لأفريقيا-وتعزيز-التعاون-والشراكة--1108353904.html
ممثلة مركز التصدير الروسي: نعمل على مضاعفة الصادرات الروسية لأفريقيا وتعزيز التعاون والشراكة
ممثلة مركز التصدير الروسي: نعمل على مضاعفة الصادرات الروسية لأفريقيا وتعزيز التعاون والشراكة
19.12.2025
وأضافت خلال جلسة أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، نحن دعمنا في العام 2024، صادرات بأكثر من مليار دولار، ونسعى إلى زيادة بمعدل 300 مليون دولار، وهناك نحو 60% من الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية، لكن روسيا لديها الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها.وشددت على أن المنتجات الروسية لديها كفاءة كبيرة وعالية، وأن المركز يعمل مع الشركاء الأفريقيين من خلال المعرض على تبادل المعرفة على السلع والمنتجات والقطاعات محل التعاون.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
ممثلة مركز التصدير الروسي: نعمل على مضاعفة الصادرات الروسية لأفريقيا وتعزيز التعاون والشراكة
قالت فيكتوريا ستريجاكوفا مدير منتجات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية، في مجموعة مركز التصدير الروسي، إن المركز يعمل من أجل مضاعفة الصادرات الروسية إلى أفريقيا.
وأضافت خلال جلسة أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية
، اليوم الجمعة، نحن دعمنا في العام 2024، صادرات بأكثر من مليار دولار، ونسعى إلى زيادة بمعدل 300 مليون دولار، وهناك نحو 60% من الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية، لكن روسيا لديها الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها.
ولفتت إلى أن المركز الروسي للتصدير يعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الشريكة كما أنه يساعد الدول الأفريقية على التنافسية والشراكة الهامة مع روسيا.
وشددت على أن المنتجات الروسية لديها كفاءة كبيرة وعالية، وأن المركز يعمل مع الشركاء الأفريقيين
من خلال المعرض على تبادل المعرفة على السلع والمنتجات والقطاعات محل التعاون.
وأشارت إلى أن المركز يستضيف الكثير من الفعاليات في موسكو، كما يسعد باستضافة الشركاء من أفريقيا لتبادل الخبرات، والعمل من خلال المركز التعليمي على نقل الخبرات والدعم المتبادل.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري
الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري
الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.