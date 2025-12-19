عربي
نفذته "الصقور".. إنزال جوي عراقي في سوريا
نفذته "الصقور".. إنزال جوي عراقي في سوريا
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذ عملية إنزال جوي ناجحة داخل الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد بيان لقيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس، أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من "التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي.وأفاد البيان المنشور على وسائل التواصل التابعة للقيادة، بأن العملية نُفذت "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية"، من خلال قوة جوية تابعة لخلية "الصقور الاستخبارية" في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية. وتمكنت القوة المحمولة العراقية جوا، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي سوريا والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم "داعش". وأشارت القيادة العراقية إلى أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية". وتمتد الحدود السورية - العراقية، لمسافة تقارب 599 كم، عابرة أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة.ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" في العام 1916، وكانت تفصل بين المملكة العربية السورية والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذ عملية إنزال جوي ناجحة داخل الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.
وأكد بيان لقيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس، أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من "التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2018
قيادة العمليات المشتركة العراقية: جهودنا باتجاه الحدود السورية حققت أهدافها
20 أكتوبر 2018, 12:23 GMT
وأفاد البيان المنشور على وسائل التواصل التابعة للقيادة، بأن العملية نُفذت "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية"، من خلال قوة جوية تابعة لخلية "الصقور الاستخبارية" في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية.
وتمكنت القوة المحمولة العراقية جوا، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي سوريا والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم "داعش".
وأشارت القيادة العراقية إلى أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية".
وتمتد الحدود السورية - العراقية، لمسافة تقارب 599 كم، عابرة أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة.
ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" في العام 1916، وكانت تفصل بين المملكة العربية السورية والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.
