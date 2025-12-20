إعلام ألماني: خطاب بوتين يظهر نجاحات روسيا في المجالين العسكري والاجتماعي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام ألماني: خطاب بوتين يظهر نجاحات روسيا في المجالين العسكري والاجتماعي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري...
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".وأضافت صحيفة "فوكس"، أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".ويوم أمس الجمعة، وخلال بث مباشر مصاحب لمؤتمره الصحفي السنوي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على سؤال حول آفاق العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، أن أوروبا ستفقد مكانتها تدريجيًا إذا لم تبدأ في بناء التعاون مع موسكو.في وقت سابق، أكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكن على قدم المساواة وباحترام متبادل.من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتينبوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
إعلام ألماني: خطاب بوتين يظهر نجاحات روسيا في المجالين العسكري والاجتماعي

نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري والاجتماعي.
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".

وبحسب الصحيفة، يتم تقديم الغرب للرئيس الروسي على أنه "قطيع من الأغنام" في حالة فوضى تامة، كما يتضح من فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الفاشلة لمصادرة الأصول الروسية.

وأضافت صحيفة "فوكس"، أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".
بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
أمس, 11:00 GMT
ويوم أمس الجمعة، وخلال بث مباشر مصاحب لمؤتمره الصحفي السنوي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على سؤال حول آفاق العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، أن أوروبا ستفقد مكانتها تدريجيًا إذا لم تبدأ في بناء التعاون مع موسكو.

وأكد الرئيس بوتين أن رفض التعامل مع روسيا يحرم أوروبا من إمكانات اقتصادية كبيرة.

في وقت سابق، أكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكن على قدم المساواة وباحترام متبادل.
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
