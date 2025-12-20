https://sarabic.ae/20251220/إعلام-ألماني-خطاب-بوتين-يظهر-نجاحات-روسيا-في-المجالين-العسكري-والاجتماعي-1108364983.html
إعلام ألماني: خطاب بوتين يظهر نجاحات روسيا في المجالين العسكري والاجتماعي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T05:52+0000
2025-12-20T05:52+0000
2025-12-20T05:52+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_b9e994215dd330fda611e6dec0ecf6a8.jpg
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".وأضافت صحيفة "فوكس"، أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".ويوم أمس الجمعة، وخلال بث مباشر مصاحب لمؤتمره الصحفي السنوي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على سؤال حول آفاق العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، أن أوروبا ستفقد مكانتها تدريجيًا إذا لم تبدأ في بناء التعاون مع موسكو.في وقت سابق، أكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكن على قدم المساواة وباحترام متبادل.من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتينبوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
روسيا, العالم
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري والاجتماعي.
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".
وبحسب الصحيفة، يتم تقديم الغرب للرئيس الروسي على أنه "قطيع من الأغنام" في حالة فوضى تامة، كما يتضح من فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الفاشلة لمصادرة الأصول الروسية.
وأضافت صحيفة "فوكس"، أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".
ويوم أمس الجمعة، وخلال بث مباشر مصاحب لمؤتمره الصحفي السنوي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على سؤال حول آفاق العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، أن أوروبا ستفقد مكانتها تدريجيًا إذا لم تبدأ في بناء التعاون مع موسكو.
وأكد الرئيس بوتين أن رفض التعامل مع روسيا يحرم أوروبا من إمكانات اقتصادية كبيرة.
في وقت سابق، أكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكن على قدم المساواة وباحترام متبادل.