https://sarabic.ae/20251220/إعلام-رئيس-المخابرات-التركي-يبحث-الانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-مع-وفد-من-حماس-1108404929.html

إعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"

إعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"

سبوتنيك عربي

أفادت قناة "تي آر تي" التركية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن قد التقى، اليوم السبت، وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي وكبير مفاوضيها... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T21:20+0000

2025-12-20T21:20+0000

2025-12-20T21:20+0000

أخبار تركيا اليوم

حركة حماس

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg

ووفقا للقناة، أكد وفد حماس، خلال اللقاء، التزامه الكامل ببنود الاتفاق، مع تقديم معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية التي يُزعم أنها تعيق التنفيذ السلس للاتفاق. وركزت المباحثات على الجهود المكثفة التي تبذلها تركيا، كدولة ضامنة للاتفاق، لضمان الالتزام به، والإجراءات المطلوبة لمنع الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوز التحديات الحالية. وشمل اللقاء إحاطة مفصلة عن المساعدات الإنسانية التركية المقدمة لغزة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق الجاري مع دول المنطقة والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق مزيد من المساعدات، خاصة الخيام والمواد الأساسية للنازحين. وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع

https://sarabic.ae/20251220/الخارجية-التركية-اجتماع-رباعي-في-ميامي-لبحث-الانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1108386869.html

https://sarabic.ae/20251219/مع-بقاء-الوضع-حرجا-الأمم-المتحدة-تعلن-انتهاء-حالة-المجاعة-في-غزة-1108349585.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل