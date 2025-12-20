إعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "تي آر تي" التركية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن قد التقى، اليوم السبت، وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي وكبير مفاوضيها... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
إعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"

© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أفادت قناة "تي آر تي" التركية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن قد التقى، اليوم السبت، وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي وكبير مفاوضيها خليل الحية، في إسطنبول، لمناقشة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطوات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.
ووفقا للقناة، أكد وفد حماس، خلال اللقاء، التزامه الكامل ببنود الاتفاق، مع تقديم معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية التي يُزعم أنها تعيق التنفيذ السلس للاتفاق.
الحانوتي طافش أبو حطب، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الخارجية التركية: اجتماع رباعي في ميامي لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
13:32 GMT
وركزت المباحثات على الجهود المكثفة التي تبذلها تركيا، كدولة ضامنة للاتفاق، لضمان الالتزام به، والإجراءات المطلوبة لمنع الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوز التحديات الحالية.
كما تناول الطرفان الشروط والآليات اللازمة للدخول في المرحلة الثانية من الخطة، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً ونشر قوة استقرار دولية.
وشمل اللقاء إحاطة مفصلة عن المساعدات الإنسانية التركية المقدمة لغزة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق الجاري مع دول المنطقة والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق مزيد من المساعدات، خاصة الخيام والمواد الأساسية للنازحين.
وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
"مع بقاء الوضع حرجا"... الأمم المتحدة تعلن انتهاء حالة المجاعة في غزة
أمس, 14:10 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع
