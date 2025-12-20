عربي
بعد لقائه زيلينسكي.. الرئيس البولندي يشتكي من عدم تقدير كييف للمساعدات المقدمة من بلاده
وقال ناووركي للصحفيين بعد لقائه زيلينسكي في وارسو: "لم تُقدّر جهودنا، أي مساعداتنا المتنوعة لأوكرانيا، بالشكل اللائق. وكان هذا أحد مواضيع نقاشنا".وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى زيلينسكي أمس الجمعة، "في حديث حازم، لكنه مهذب ولطيف".وكان الرئيس البولندي قد أعلن سابقًا أن بولندا أنفقت 4.99% من ناتجها المحلي الإجمالي على المساعدات لأوكرانيا منذ عام 2022.
بعد لقائه زيلينسكي.. الرئيس البولندي يشتكي من عدم تقدير كييف للمساعدات المقدمة من بلاده

02:39 GMT 20.12.2025
بعد لقائه فلاديمير زيلينسكي، اشتكى الرئيس البولندي كارول ناووركي من عدم تقدير أوكرانيا للمساعدات البولندية.
وقال ناووركي للصحفيين بعد لقائه زيلينسكي في وارسو: "لم تُقدّر جهودنا، أي مساعداتنا المتنوعة لأوكرانيا، بالشكل اللائق. وكان هذا أحد مواضيع نقاشنا".
وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى زيلينسكي أمس الجمعة، "في حديث حازم، لكنه مهذب ولطيف".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل
أمس, 11:07 GMT
وكان الرئيس البولندي قد أعلن سابقًا أن بولندا أنفقت 4.99% من ناتجها المحلي الإجمالي على المساعدات لأوكرانيا منذ عام 2022.
