بعد لقائه زيلينسكي.. الرئيس البولندي يشتكي من عدم تقدير كييف للمساعدات المقدمة من بلاده

بعد لقائه زيلينسكي.. الرئيس البولندي يشتكي من عدم تقدير كييف للمساعدات المقدمة من بلاده

بعد لقائه فلاديمير زيلينسكي، اشتكى الرئيس البولندي كارول ناووركي من عدم تقدير أوكرانيا للمساعدات البولندية. 20.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ناووركي للصحفيين بعد لقائه زيلينسكي في وارسو: "لم تُقدّر جهودنا، أي مساعداتنا المتنوعة لأوكرانيا، بالشكل اللائق. وكان هذا أحد مواضيع نقاشنا".وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى زيلينسكي أمس الجمعة، "في حديث حازم، لكنه مهذب ولطيف".وكان الرئيس البولندي قد أعلن سابقًا أن بولندا أنفقت 4.99% من ناتجها المحلي الإجمالي على المساعدات لأوكرانيا منذ عام 2022.

