بين التفاؤل والتشكيك.. هل ينجح "الحوار المهيكل" في إنقاذ المسار السياسي الليبي؟

بعد سنوات من الانقسام السياسي وتعثر المسارات الحوارية المتعاقبة، أُطلق "الحوار المهيكل" رسميًا في ليبيا، برعاية بعثة الأمم المتحدة، في محاولة جديدة لكسر حالة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا المسار وسط آمال حذرة بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مقابل مخاوف متزايدة من أن يتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة مبادرات لم تُترجم سابقًا إلى نتائج ملموسة.وبين التفاؤل والتشكيك، يبرز تساؤل جوهري: هل يشكّل "الحوار المهيكل" فرصة حقيقية لإنقاذ المسار السياسي الليبي أم أنه مجرد إعادة تدوير للأزمة بمسميات جديد؟إطالة الأزمةوأوضح السعيطي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البعثة الأممية أعلنت عزمها إحالة مخرجات هذا الحوار إلى المؤسسات الليبية، دون توضيح ماهية هذه المؤسسات أو طبيعتها"، متسائلًا عن "مدى استقلالية القرار في ظل التأثير الواضح للأطراف الخارجية، سواء عبر البعثة نفسها أو من خلال الدول الكبرى ذات النفوذ المباشر عليها".وأكد المحلل السياسي الليبي أن "هذه الدول لن تسمح ببلورة حل حقيقي للأزمة، بل تعمل على إدارتها وإطالة أمدها، بما يتعارض مع مطالب الشارع الليبي، الذي يسعى إلى الاستقرار والأمن، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير السيولة النقدية في المصارف، وبسط السيطرة على المؤسسات السيادية والمحلية".وأضاف السعيطي أنه "لا توجد ضمانات حقيقية للحل من قبل المجتمع الدولي أو البعثة الأممية أو الدول المتدخلة، في ظل غياب أي رادع فعلي للمعرقلين، رغم معرفة مجلس الأمن بهوياتهم، إلا أنه يكتفي بتلميحات غير جدية بفرض العقوبات، نتيجة حسابات الولاءات والمصالح".وحذّر المحلل السياسي الليبي من أنه "في حال فشل هذا الحوار، وهو سيناريو وارد، سيستمر الوضع القائم بما يخدم مصالح الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد، ويحقق مكاسب للقوى المسيطرة على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي".كما طرح سيناريو آخر يتمثل في تعميق الانقسام بدعم خارجي، مع بقاء بؤرة الصراع الأساسية في منطقة الهلال النفطي وسط البلاد، التي تمثل محل أطماع لعدة دول تسعى للاستفادة من مواردها. ولفت إلى أن "ذلك قد يقود إلى مواجهات بين أطراف محلية للسيطرة على منابع النفط، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى، بدعم من أطراف إقليمية ودولية".وأكد أنه "حتى في حال نجاح الحوار وإصدار مخرجات، فلن تكون أقوى أو أكثر تأثيرًا من مخرجات مسارات سابقة، مثل اللجنة الاستشارية، أو لجنة 5+5 العسكرية، أو لجنة 6+6، التي تناولت بدورها نقاطًا جوهرية دون أن تُترجم إلى حلول فعلية".وختم السعيطي بالقول إن "ليبيا تمر بأسوأ مراحلها، في وقت يتطلع فيه الشعب الليبي إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات، مقابل سعي دولي لإضعاف الدولة الليبية واقتصادها"، محذرًا من أن "الضغوط على الوضع المالي، عبر مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، قد تدفع نحو انهيار اقتصادي أعمق يفاقم معاناة الليبيين".شمول أكثروأوضح الشاعري أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتجهت إلى إطلاق الحوار المُهيكل بعد انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية، التي شكّلتها البعثة، حيث رأت ضرورة الذهاب إلى هذا المسار الجديد لمعالجة عدد من النقاط الخلافية، التي لم تُحسم في المسارات السابقة".وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أنه "من أبرز سمات هذا الحوار أنه ليس ساحة لاتخاذ القرار، وإنما يُعد جسمًا فنيًا واستشاريًا، ومخرجاته غير مُلزمة للجهات والمؤسسات الليبية، وهو ما صرّحت به البعثة الأممية بشكل واضح"، لافتًا إلى أن "دوره يقتصر على مساندة السلطات القائمة والمساهمة في فك حالة الانسداد السياسي بين مجلسي النواب والدولة".كما أثار تساؤلات حول معايير اختيار بعض الأسماء المشاركة في لجنة الحوار المُهيكل، مشيرًا إلى أن "هوية وآليات اختيار بعض المشاركين غير واضحة، وأن بعض الأسماء غير قادرة على تقديم حلول حقيقية للأزمة".وأكد أنه "في حال فشل الحوار المُهيكل، فإن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، من استمرار وجود حكومتين، وتعميق الانقسام، وتفاقم الأزمات المتلاحقة، التي تلقي بظلالها الثقيلة على المواطن الليبي أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا"، مشددًا على أن "الطبقة السياسية لا تبدي اكتراثًا حقيقيًا بنجاح أو فشل الحوار، بقدر ما يهمها الاستمرار في السلطة لأطول فترة ممكنة"، على حد قوله.وانطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد الماضي، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار مساع أممية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية، وإشراك شرائح أوسع من الليبيين في العملية السياسية، ضمن مسار يسعى إلى تجاوز حالة الجمود ودعم جهود التوافق حول مستقبل البلاد.

