تركيا توضح إجراءاتها في حال فشل دمج "قسد" بالجيش السوري الجديد

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة "وضعت خططا شاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح غولر في الاجتماع السنوي للتقييم، الذي عُقد أمس الجمعة، ردًا على أسئلة الصحفيين في أنقرة، أن "تركيا تابعت عن كثب موقف الإدارة السورية الجديدة، بشأن هذه القضية، خلال اللقاءات الأخيرة".وأشار إلى أنه "لدى أنقرة خططا جاهزة لكل تطور محتمل"، مشددًا على أن "تركيا تدرك جيدًا ما يجب فعله وتمتلك القدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ ما قامت به سابقا"، وفقا لصحيفة "توركي توداي".وأضاف وزير الدفاع التركي أن "الحكومة السورية الجديدة ستتولى، في المقام الأول، إطلاق المبادرات المطلوبة لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مؤكدًا دعم أنقرة لهذه الجهود.كما شدد وزير الدفاع التركي على "أهمية منح القيادة السورية الجديدة الوقت الكافي لترسيخ الاستقرار بعد التحولات السياسية الأخيرة، في ظل تشكيل حكومة جديدة وتولي رئيس جديد مهام الحكم".وبين عامي 2016 و2019، شنّت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد جماعات تصفها بـ"الإرهابية"، من بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).وأضاف أن "هذه الجهود ساهمت في تمكين المدنيين من العودة إلى مناطقهم واستئناف أنشطتهم الزراعية"، مشيرًا إلى أن "القوات التركية تواصل مراقبة عمليات حفر الأنفاق في منطقتي الرقة ودير الزور".ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

