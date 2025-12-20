عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251220/تركيا-توضح-إجراءاتها-في-حال-فشل-دمج-قسد-بالجيش-السوري-الجديد-1108375222.html
تركيا توضح إجراءاتها في حال فشل دمج "قسد" بالجيش السوري الجديد
تركيا توضح إجراءاتها في حال فشل دمج "قسد" بالجيش السوري الجديد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة "وضعت خططا شاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T09:25+0000
2025-12-20T09:25+0000
2025-12-20T09:25+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b1d76c002bcd789019118b5753df0e56.jpg
وأوضح غولر في الاجتماع السنوي للتقييم، الذي عُقد أمس الجمعة، ردًا على أسئلة الصحفيين في أنقرة، أن "تركيا تابعت عن كثب موقف الإدارة السورية الجديدة، بشأن هذه القضية، خلال اللقاءات الأخيرة".وأشار إلى أنه "لدى أنقرة خططا جاهزة لكل تطور محتمل"، مشددًا على أن "تركيا تدرك جيدًا ما يجب فعله وتمتلك القدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ ما قامت به سابقا"، وفقا لصحيفة "توركي توداي".وأضاف وزير الدفاع التركي أن "الحكومة السورية الجديدة ستتولى، في المقام الأول، إطلاق المبادرات المطلوبة لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مؤكدًا دعم أنقرة لهذه الجهود.كما شدد وزير الدفاع التركي على "أهمية منح القيادة السورية الجديدة الوقت الكافي لترسيخ الاستقرار بعد التحولات السياسية الأخيرة، في ظل تشكيل حكومة جديدة وتولي رئيس جديد مهام الحكم".وبين عامي 2016 و2019، شنّت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد جماعات تصفها بـ"الإرهابية"، من بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).وأضاف أن "هذه الجهود ساهمت في تمكين المدنيين من العودة إلى مناطقهم واستئناف أنشطتهم الزراعية"، مشيرًا إلى أن "القوات التركية تواصل مراقبة عمليات حفر الأنفاق في منطقتي الرقة ودير الزور".ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
https://sarabic.ae/20251207/قائد-قسد-المرحلة-الراهنة-تتطلب-حوارا-جامعا-يضع-مصلحة-السوريين-فوق-كل-اعتبار-1107916224.html
https://sarabic.ae/20251218/وزير-الخارجية-التركي-لا-نرغب-في-اللجوء-إلى-عمل-عسكري-ضد-قسد-ويجب-الالتزام-باتفاق-10-مارس-1108298074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_822804d3295e5c81d7ca352c9b2e6e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

تركيا توضح إجراءاتها في حال فشل دمج "قسد" بالجيش السوري الجديد

09:25 GMT 20.12.2025
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة "وضعت خططا شاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مؤكدًا جاهزية بلاده للتحرك عند الضرورة، على حد قوله.
وأوضح غولر في الاجتماع السنوي للتقييم، الذي عُقد أمس الجمعة، ردًا على أسئلة الصحفيين في أنقرة، أن "تركيا تابعت عن كثب موقف الإدارة السورية الجديدة، بشأن هذه القضية، خلال اللقاءات الأخيرة".
وأشار إلى أنه "لدى أنقرة خططا جاهزة لكل تطور محتمل"، مشددًا على أن "تركيا تدرك جيدًا ما يجب فعله وتمتلك القدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ ما قامت به سابقا"، وفقا لصحيفة "توركي توداي".
وأضاف وزير الدفاع التركي أن "الحكومة السورية الجديدة ستتولى، في المقام الأول، إطلاق المبادرات المطلوبة لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مؤكدًا دعم أنقرة لهذه الجهود.
وأشار غولر إلى أن "تركيا تتابع التطورات في سوريا عن كثب، منذ البداية"، مؤكدًا أن موقف أنقرة "ثابت ولا رجعة فيه".
مظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
قائد "قسد": المرحلة الراهنة تتطلب حوارا جامعا يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار
7 ديسمبر, 19:11 GMT
كما شدد وزير الدفاع التركي على "أهمية منح القيادة السورية الجديدة الوقت الكافي لترسيخ الاستقرار بعد التحولات السياسية الأخيرة، في ظل تشكيل حكومة جديدة وتولي رئيس جديد مهام الحكم".

وحول الخطوات المحتملة في حال فشل قوات "قسد" في الاندماج بالجيش السوري، أكد غولر أن "تركيا ستتحرك عند الحاجة بغض النظر عن الجهات الخارجية"، مذكرًا بأن "أنقرة نفذت منذ عام 2016، عمليات عسكرية في سوريا، في ظل وجود الولايات المتحدة وروسيا، دون استشارة أي طرف"، وفق تعبيره.

وبين عامي 2016 و2019، شنّت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد جماعات تصفها بـ"الإرهابية"، من بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأوضح غولر أن "القوات التركية دمرت شبكة أنفاق بطول إجمالي بلغ 732 كيلومترا، منها 302 كيلومتر في منطقة تل رفعت و430 كيلومترا في منبج، مع استمرار العمليات هناك".

وأضاف أن "هذه الجهود ساهمت في تمكين المدنيين من العودة إلى مناطقهم واستئناف أنشطتهم الزراعية"، مشيرًا إلى أن "القوات التركية تواصل مراقبة عمليات حفر الأنفاق في منطقتي الرقة ودير الزور".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
وزير الخارجية التركي: لا نرغب في اللجوء إلى عمل عسكري ضد "قسد" ويجب الالتزام باتفاق 10 مارس
18 ديسمبر, 11:47 GMT
ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للـ"انخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس"، فضلًا عن حثّ الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
