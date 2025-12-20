فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا
فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أنقرة عرضت، خلال محادثات في ميامي، رؤيتها لحل النزاع الأوكراني على ممثلي الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
أوضح فيدان أن الطرفين ناقشا الوضع الراهن بالتفصيل وتبادلا التقييمات بشأنه.وأوضح وزير الخارجية التركي، قائلا، "اطلعنا أمس على مواقف ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وقمنا بدورنا بنقل رؤيتنا لآفاق حل النزاع إليهم. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل".ووفقًا لموقع "أكسيوس"، شارك في المشاورات أيضًا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أنقرة عرضت، خلال محادثات في ميامي، رؤيتها لحل النزاع الأوكراني على ممثلي الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا.
أوضح فيدان أن الطرفين ناقشا الوضع الراهن بالتفصيل وتبادلا التقييمات بشأنه.

وذكّر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى سابقا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لتركمانستان، واطلع على موقفه من الحلول الممكنة.

وأوضح وزير الخارجية التركي، قائلا، "اطلعنا أمس على مواقف ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وقمنا بدورنا بنقل رؤيتنا لآفاق حل النزاع إليهم. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل".
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
18:22 GMT
وفي ميامي يوم الجمعة، أجرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، محادثات مع رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، بالإضافة إلى مستشارين أمنيين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، شارك في المشاورات أيضًا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
