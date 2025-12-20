https://sarabic.ae/20251220/فيدان-يوضح-موقف-تركيا-في-مفاوضات-ميامي-حول-أوكرانيا-1108403858.html

فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا

فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أنقرة عرضت، خلال محادثات في ميامي، رؤيتها لحل النزاع الأوكراني على ممثلي الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا. 20.12.2025, سبوتنيك عربي

أوضح فيدان أن الطرفين ناقشا الوضع الراهن بالتفصيل وتبادلا التقييمات بشأنه.وأوضح وزير الخارجية التركي، قائلا، "اطلعنا أمس على مواقف ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وقمنا بدورنا بنقل رؤيتنا لآفاق حل النزاع إليهم. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل".ووفقًا لموقع "أكسيوس"، شارك في المشاورات أيضًا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

