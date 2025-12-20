https://sarabic.ae/20251220/فيدان-يوضح-موقف-تركيا-في-مفاوضات-ميامي-حول-أوكرانيا-1108403858.html
فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا
أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أنقرة عرضت، خلال محادثات في ميامي، رؤيتها لحل النزاع الأوكراني على ممثلي الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا.
وذكّر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى سابقا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لتركمانستان، واطلع على موقفه من الحلول الممكنة.
وفي ميامي يوم الجمعة، أجرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، محادثات مع رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، بالإضافة إلى مستشارين أمنيين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
أوضح فيدان أن الطرفين ناقشا الوضع الراهن بالتفصيل وتبادلا التقييمات بشأنه.
وذكّر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى سابقا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لتركمانستان، واطلع على موقفه من الحلول الممكنة.
وأوضح وزير الخارجية التركي، قائلا، "اطلعنا أمس على مواقف ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وقمنا بدورنا بنقل رؤيتنا لآفاق حل النزاع إليهم. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل".
وفي ميامي يوم الجمعة، أجرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، محادثات مع رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، بالإضافة إلى مستشارين أمنيين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، شارك في المشاورات أيضًا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.