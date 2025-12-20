مستشار سابق لترامب: نفق روسي-أمريكي ممكن تقنيا وقد يفتح صفحة جديدة في العلاقات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار سابق لترامب: نفق روسي-أمريكي ممكن تقنيا وقد يفتح صفحة جديدة في العلاقات
سبوتنيك عربي
قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فكرة إنشاء نفق يربط بين روسيا والولايات المتحدة ليست... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المشروع "مثير للاهتمام وقابل للتنفيذ من الناحية التقنية"، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المطلوب ليس كبيراً.وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة أقرب جغرافياً مما يعتقد كثيرون، إذ لا تفصل ألاسكا سوى أميال قليلة عن أقصى الشرق الروسي، معتبراً أن مثل هذه المشاريع تمنح البلدين مكاسب أكبر بكثير من الخسائر.وكان كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، قد اقترح في أكتوبر إنشاء نفق عابر للقارات بين أقصى الشرق الروسي وولاية ألاسكا عبر مضيق بيرينغ باستخدام تقنيات شركة ذا بورينغ كومباني، مقدّراً تكلفة المشروع بأقل من 8 مليارات دولار ومدة إنجازه بأقل من ثماني سنوات.وفي وقت لاحق، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن تنفيذ المشروع يتطلب إرادة سياسية ورفع العقوبات المفروضة حالياً.
مستشار سابق لترامب: نفق روسي-أمريكي ممكن تقنيا وقد يفتح صفحة جديدة في العلاقات

قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فكرة إنشاء نفق يربط بين روسيا والولايات المتحدة ليست ممكنة تقنياً فحسب، بل يمكن أن تسهم أيضاً في تحسين العلاقات الاقتصادية والأمنية والتواصل بين شعبي البلدين.
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المشروع "مثير للاهتمام وقابل للتنفيذ من الناحية التقنية"، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المطلوب ليس كبيراً.
وأضاف أن تنفيذ النفق قد يربط بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ويعزّز التبادل الشعبي والتجارة والاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة، وربما يفتح لاحقاً الباب أمام تعاون أمني افتقده الطرفان منذ فترة.
وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة أقرب جغرافياً مما يعتقد كثيرون، إذ لا تفصل ألاسكا سوى أميال قليلة عن أقصى الشرق الروسي، معتبراً أن مثل هذه المشاريع تمنح البلدين مكاسب أكبر بكثير من الخسائر.
وكان كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، قد اقترح في أكتوبر إنشاء نفق عابر للقارات بين أقصى الشرق الروسي وولاية ألاسكا عبر مضيق بيرينغ باستخدام تقنيات شركة ذا بورينغ كومباني، مقدّراً تكلفة المشروع بأقل من 8 مليارات دولار ومدة إنجازه بأقل من ثماني سنوات.
وفي وقت لاحق، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن تنفيذ المشروع يتطلب إرادة سياسية ورفع العقوبات المفروضة حالياً.
