مصادقة المحكمة الاتحادية تفتح الطريق لحكومة جديدة... والشارع العراقي يترقب

مصادقة المحكمة الاتحادية تفتح الطريق لحكومة جديدة... والشارع العراقي يترقب

تتجه أنظار العراقيين، ولا سيما الشباب، إلى القوى السياسية، بانتظار حكومة قادرة على تحويل صناديق الاقتراع إلى قرارات تصنع مستقبلاً أفضل وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.وبيّنت الوثائق أن المصادقة جاءت استناداً إلى الكتاب الرسمي المرسل من المفوضية، والمُرقم (خ/25 ر.م/79) والمؤرخ في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.تعليق رسميوقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة اكتمال جميع المتطلبات الدستورية للعملية الانتخابية".وأضافت: "المحكمة الاتحادية أرسلت أسماء المرشحين الفائزين إلى الرئاسات الثلاث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللاحقة الخاصة بانعقاد مجلس النواب الجديد".في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.دعوات لحسم تشكيل الحكومةفي المقابل، يدعو المواطن عزت عباس، اليوم، القوى السياسية والكتل الفائزة في الانتخابات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية وإقرار أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب.ووفقاً للمواطن، فإن الشارع العراقي عانى خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب من إخفاقات كبيرة، انعكست سلباً على مستوى الخدمات وتعطّل إقرار العديد من القوانين المهمة لسنوات، معرباً عن أمله بأن تكون الدورة البرلمانية الجديدة على قدر المسؤولية.ويؤكد عباس، أن العراقيين يتطلعون اليوم إلى حكومة تكون سنداً حقيقياً للمواطن، وقادرة على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، داعياً الكتل السياسية الكبيرة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وتغليب مصلحة البلاد والإسراع في تشكيل الحكومة دون تأخير.خطوة في بداية الطريقإلى ذلك، يعتبر المواطن سيد يوسف مزهر، أن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على العملية الانتخابية تمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن والشعب العراقي، وتسهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة مؤسسات.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يرى مزهر، أن الالتزام بتطبيق القوانين وحمايتها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع، مؤكداً أن غياب القانون يحوّل المجتمع إلى حالة فوضى، فيما وجوده يضمن الحقوق وينظم الحياة العامة.وأضاف: "الإسراع في استكمال الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل مؤسسات الدولة بشكل صحيح يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، وتنشيط الأسواق، وخلق بيئة عمل أفضل، لافتاً إلى أن العراق يمتلك طاقات شبابية كبيرة، من خريجي الجامعات والمهندسين والأكاديميين، إلا أن الكثير منهم ما زالوا بلا فرص عمل".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.

