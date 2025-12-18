عصابات المشتقات النفطية... كيف تسرق أموال الشعب العراقي؟

عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/عصابات-المشتقات-النفطية-كيف-تسرق-أموال-الشعب-العراقي-1108276646.html
عصابات المشتقات النفطية... كيف تسرق أموال الشعب العراقي؟
عصابات المشتقات النفطية... كيف تسرق أموال الشعب العراقي؟
سبوتنيك عربي
في خضم الفوضى الاقتصادية والتهريب المستمر، يبرز ملف المشتقات النفطية كأحد أكبر التحديات التي تواجه العراق اليوم، حيث يمتد نشاط عصابات منظمة بين المحافظات،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T09:00+0000
2025-12-18T09:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وفي ذات الوقت تحاول الجهات الأمنية الوطنية كسر شوكة هذه الشبكات وحماية الموارد الحيوية للدولة، التي تحتل المرتبة الثانية بين أعضاء منظمة "أوبك" من حيث إنتاج النفط الخام بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 3 ملايين برميل.ويشكل النفط أكثر من 90 في المئة من إجمالي صادرات العراق، كما يعتبر مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية في العراق.إنهاء تهريب النفطفي غضون ذلك، يقول مدير عام شرطة الطاقة ظافر الحسيني، إن المديرية أنهت خرق الأنابيب وخفضت عمليات التهريب بنسبة 98 في المئة.ويشير المسؤول العراقي إلى "إدخال التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الأنابيب النفطية والمنشآت والحقول من خلال الكاميرات الحرارية وأيضا مراقبة خطوط الأنابيب بالطائرات المسيرة".حملات ملاحقة واسعةفي المقابل، يكشف الخبير الاقتصادي النفطي، حيدر الشيخ، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات تهريب المشتقات النفطية داخل العراق، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي اعتمدتها الحكومة العراقية خلال العام الحالي.ويوضح الشيخ أن الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني 2025 حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت ضبط نحو 995 عملية تهريب للمشتقات النفطية، كانت محملة بكميات مختلفة، جرى إحباطها عبر المنافذ غير الرسمية وطرق التهريب المنتشرة في المناطق النائية، إضافة إلى محاولات تهريب باتجاه بعض الدول المجاورة.وبحسب الشيخ، فإن حجم المشتقات النفطية التي كانت تهرب سنويا يقدّر بنحو 30 مليون لتر، مؤكدًا أن هذه الكميات كانت تشكل خسائر مالية كبيرة على خزينة الدولة، فضلا عن تأثيرها السلبي على السوق المحلية.ويضيف أن الحكومة العراقية تتجه خلال عام 2026، إلى تشديد الرقابة أكثر على عمليات تداول وتوزيع المشتقات النفطية، من خلال تطوير أنظمة التعريف والمتابعة، بهدف تقليل نسب التهريب إلى أدنى مستوياتها وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه بشكل قانوني ومنظم.هجوم على إجراءات الحكومةإلى ذلك، يقول المواطن علاء خضير، لـ "سبوتنيك"، إن عدم تشكيل حكومة قوية وقادرة على فرض القانون أسهم بشكل مباشر في تفشي الفساد على نطاق واسع، الأمر الذي انعكس سلبا على الدخل القومي وعلى أوضاع الفئات الفقيرة في البلاد.ويؤكد أن حجم الفساد في ملف المشتقات النفطية، ولا سيما في إقليم كردستان، بات واضحا، حيث يتم تهريب النفط دون وجود رقابة أو محاسبة حقيقية، بسبب ضخامة الأموال المتداولة، ما أدى إلى نشوء شبكات وشخصيات نافذة تتسم بالفساد وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.ويشير خضير إلى أن قانون النفط والغاز ما زال معطلًا منذ أربع دورات برلمانية، متسائلًا عن أسباب عدم إقراره وتطبيقه، خصوصاً وأن بعض النواب، متورطون في هذا الفساد، ما يعرقل تمرير القانون ويبقي ملف النفط مفتوحا أمام التجاوزات، بحسب تعبيره.وقبل أشهر قليلة، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.إشادة بالجهود الأمنيةبينما يشيد الناشط المدني فلاح البرزنجي بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني، في ملاحقة عصابات تهريب المشتقات النفطية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في حماية الاقتصاد العراقي والحفاظ على المال العام.ويلفت إلى أن هذه العصابات كانت تعمل منذ أكثر من عامين بمستوى عالٍ من التنظيم، ما صعّب عملية ملاحقتها، إلا أن جهاز الأمن الوطني تمكن مؤخراً من توجيه ضربات مؤثرة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإحالتهم إلى محاكم مختصة، في إنجاز يحسب للأجهزة الأمنية.ويضيف البرزنجي أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفا حازما من الحكومة والجهات ذات العلاقة، عبر التعامل مع هذه العصابات بيد من حديد، لما تشكله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن تهريب المشتقات النفطية لا يضر بالدولة فقط، بل يعد سرقة صريحة لأموال الشعب العراقي بجميع فئاته.وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن بلاده تجري مفاوضات مع منظمة "أوبك" لمراجعة حصتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 5.5 مليون برميل يوميا، في حين تبلغ حصته الحالية 4.4 مليون برميل يوميا.
https://sarabic.ae/20251122/اقتصاد-العراق-في-خطر-اعتماد-شبه-كامل-على-النفط-يهدد-المستقبل-المالي-1107400165.html
https://sarabic.ae/20251104/لتحقيقه-الاكتفاء-الذاتي-العراق-يعلن-وقف-استيراد-المشتقات-النفطية-الرئيسية-1106736853.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط

عصابات المشتقات النفطية... كيف تسرق أموال الشعب العراقي؟

09:00 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 18.12.2025)
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في خضم الفوضى الاقتصادية والتهريب المستمر، يبرز ملف المشتقات النفطية كأحد أكبر التحديات التي تواجه العراق اليوم، حيث يمتد نشاط عصابات منظمة بين المحافظات، بصورة تهدد الاقتصاد الوطني وتسرق من أموال الشعب بشكل منهجي.
وفي ذات الوقت تحاول الجهات الأمنية الوطنية كسر شوكة هذه الشبكات وحماية الموارد الحيوية للدولة، التي تحتل المرتبة الثانية بين أعضاء منظمة "أوبك" من حيث إنتاج النفط الخام بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 3 ملايين برميل.
ويشكل النفط أكثر من 90 في المئة من إجمالي صادرات العراق، كما يعتبر مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية في العراق.

إنهاء تهريب النفط

في غضون ذلك، يقول مدير عام شرطة الطاقة ظافر الحسيني، إن المديرية أنهت خرق الأنابيب وخفضت عمليات التهريب بنسبة 98 في المئة.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يضيف الحسيني أن "نشاطات المديرية أسفرت عن ضبط 995 عجلة، و58 وكرا معدا للتهريب، أما كمية المشتقات النفطية المصادرة وتمت إعادتها للدولة فبلغت أكثر من 27 مليون لتر، فيما بلغ عدد المتهمين الملقى القبض عليهم المشتركين بالتهريب 1182 متهما".
ويشير المسؤول العراقي إلى "إدخال التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الأنابيب النفطية والمنشآت والحقول من خلال الكاميرات الحرارية وأيضا مراقبة خطوط الأنابيب بالطائرات المسيرة".

حملات ملاحقة واسعة

في المقابل، يكشف الخبير الاقتصادي النفطي، حيدر الشيخ، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات تهريب المشتقات النفطية داخل العراق، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي اعتمدتها الحكومة العراقية خلال العام الحالي.
ويوضح الشيخ أن الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني 2025 حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت ضبط نحو 995 عملية تهريب للمشتقات النفطية، كانت محملة بكميات مختلفة، جرى إحباطها عبر المنافذ غير الرسمية وطرق التهريب المنتشرة في المناطق النائية، إضافة إلى محاولات تهريب باتجاه بعض الدول المجاورة.
وبحسب الشيخ، فإن حجم المشتقات النفطية التي كانت تهرب سنويا يقدّر بنحو 30 مليون لتر، مؤكدًا أن هذه الكميات كانت تشكل خسائر مالية كبيرة على خزينة الدولة، فضلا عن تأثيرها السلبي على السوق المحلية.
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
22 نوفمبر, 15:23 GMT
ويضيف أن الحكومة العراقية تتجه خلال عام 2026، إلى تشديد الرقابة أكثر على عمليات تداول وتوزيع المشتقات النفطية، من خلال تطوير أنظمة التعريف والمتابعة، بهدف تقليل نسب التهريب إلى أدنى مستوياتها وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه بشكل قانوني ومنظم.

هجوم على إجراءات الحكومة

إلى ذلك، يقول المواطن علاء خضير، لـ "سبوتنيك"، إن عدم تشكيل حكومة قوية وقادرة على فرض القانون أسهم بشكل مباشر في تفشي الفساد على نطاق واسع، الأمر الذي انعكس سلبا على الدخل القومي وعلى أوضاع الفئات الفقيرة في البلاد.

ويرى خضير أن عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية، إلى جانب تهريب المخدرات وبكميات كبيرة لا تزال مستمرة، مبينا أن هذه الأنشطة غير القانونية تسببت بخسائر مالية جسيمة وأثّرت على السيولة المالية والموارد الاقتصادية للدولة، في ظل غياب القوانين الرادعة وعدم تطبيق التشريعات الداعمة لتقدم الشعب العراقي.

ويؤكد أن حجم الفساد في ملف المشتقات النفطية، ولا سيما في إقليم كردستان، بات واضحا، حيث يتم تهريب النفط دون وجود رقابة أو محاسبة حقيقية، بسبب ضخامة الأموال المتداولة، ما أدى إلى نشوء شبكات وشخصيات نافذة تتسم بالفساد وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.
ويشير خضير إلى أن قانون النفط والغاز ما زال معطلًا منذ أربع دورات برلمانية، متسائلًا عن أسباب عدم إقراره وتطبيقه، خصوصاً وأن بعض النواب، متورطون في هذا الفساد، ما يعرقل تمرير القانون ويبقي ملف النفط مفتوحا أمام التجاوزات، بحسب تعبيره.
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
لتحقيقه الاكتفاء الذاتي.. العراق يعلن وقف استيراد المشتقات النفطية الرئيسية
4 نوفمبر, 16:45 GMT
وقبل أشهر قليلة، قالت وزارة النفط العراقية إنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

إشادة بالجهود الأمنية

بينما يشيد الناشط المدني فلاح البرزنجي بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني، في ملاحقة عصابات تهريب المشتقات النفطية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في حماية الاقتصاد العراقي والحفاظ على المال العام.
ويقول البرزنجي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تعد حوادث فردية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى عمليات منظمة ومنهجية، تقف خلفها عصابات تمتد نشاطاتها بين عدة محافظات، من بينها البصرة وكركوك، وكانت تحظى بحماية شخصيات نافذة ومؤثرة في المشهدين السياسي والحكومي.
ويلفت إلى أن هذه العصابات كانت تعمل منذ أكثر من عامين بمستوى عالٍ من التنظيم، ما صعّب عملية ملاحقتها، إلا أن جهاز الأمن الوطني تمكن مؤخراً من توجيه ضربات مؤثرة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإحالتهم إلى محاكم مختصة، في إنجاز يحسب للأجهزة الأمنية.
ويضيف البرزنجي أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفا حازما من الحكومة والجهات ذات العلاقة، عبر التعامل مع هذه العصابات بيد من حديد، لما تشكله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن تهريب المشتقات النفطية لا يضر بالدولة فقط، بل يعد سرقة صريحة لأموال الشعب العراقي بجميع فئاته.
وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن بلاده تجري مفاوضات مع منظمة "أوبك" لمراجعة حصتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 5.5 مليون برميل يوميا، في حين تبلغ حصته الحالية 4.4 مليون برميل يوميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала