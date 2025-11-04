https://sarabic.ae/20251104/لتحقيقه-الاكتفاء-الذاتي-العراق-يعلن-وقف-استيراد-المشتقات-النفطية-الرئيسية-1106736853.html

لتحقيقه الاكتفاء الذاتي.. العراق يعلن وقف استيراد المشتقات النفطية الرئيسية

لتحقيقه الاكتفاء الذاتي.. العراق يعلن وقف استيراد المشتقات النفطية الرئيسية

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، التوقف الرسمي عن استيراد المشتقات النفطية الرئيسية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T16:45+0000

2025-11-04T16:45+0000

2025-11-04T16:45+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg

وأفادت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن القرار يشمل "إيقاف استيراد البنزين والكاز والنفط الأبيض، وتحويل الفائض للتصدير"، بعد أن بلغ الإنتاج المحلي مستويات تفوق الاستهلاك الداخلي.وكانت الحكومة العراقية قد وقعت، الثلاثاء الماضي، عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وقع العقد الذي بموجبه ستنشئ الشركة الأمريكية محطة عائمة بطاقة استيعابية تصل إلى "15 مليون متر مكعب يوميا".وعزت الوكالة توقيع هذا العقد بهدف تجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ولمدة "خمس سنوات قابلة للتجديد"، حيث نقلت عن بيان للحكومة أن المشروع سيُنفذ خلال "وقت قياسي وبكلفة أقل من المنصات الثابتة"، ويعد "حلا مرنا وسريعا لتأمين احتياجات العراق من الغاز". وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية، تسببت التقلبات في الإمدادات الإيرانية بتراجع إنتاج الكهرباء بما يقارب 4 إلى 5 آلاف ميغاواط في بعض الفصول، ما أدى إلى انقطاعات حادة وأزمات متكررة. وأشار السوداني إلى أن العراق "حقق بالفعل الاكتفاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتان، ويسير باتجاه تحقيق الهدف ذاته في الغاز"، منوها إلى أن الشراكة مع الشركات الأمريكية ستُسهم في تدريب الملاكات العراقية واستخدام أحدث التقنيات لتطوير حقول النفط والطاقة الكهربائية". وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي أتاح إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة".ويشار إلى أن العراق يستورد من إيران ما بين 20 - 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في بغداد وجنوب البلاد، إلا أن هذه الإمدادات تتقلص باستمرار بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إيران أو نتيجة العقوبات الأمريكية عليها، ما يجعل بغداد عرضة لضغوط مزدوجة من طهران وواشنطن.

https://sarabic.ae/20251028/لتأمين-احتياجاته-العراق-يوقع-عقد-منصة-عائمة-للغاز-مع-شركة-أمريكية-1106496481.html

https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html

https://sarabic.ae/20250926/بين-إيران-وقطر-الغاز-العراقي-رهينة-السياسة-والعقوبات-1105250524.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي