بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
الأمن السوري يفكك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في داريا ويعتقل 7 من أفرادها
الأمن السوري يفكك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في داريا ويعتقل 7 من أفرادها
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، اليوم الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل،... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T14:41+0000
2025-12-21T14:41+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية الرسمية على "تلغرام" ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إن وحدات الأمن الداخلي، وبالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في داريا، بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة استمرت أسابيع لتحركات عناصره".وأشار المسؤول الأمني إلى أن هذه العملية تؤكد مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتعكس استمرار الجهود الحثيثة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار المجتمع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن "شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين الأسبوع الماضي".وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".وأوضح المسؤول أن الجانب الأمريكي استخدم في الضربات الأخيرة ضد أهداف تنظيم "داعش" طائرات هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، ومروحيات أباتشي، واستخدم الجيش الأردني طائرات من طراز "إف-16".وكان البنتاغون قد أفاد سابقا بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني الأسبوع الماضي في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.
الأمن السوري يفكك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في داريا ويعتقل 7 من أفرادها

© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، اليوم الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية الرسمية على "تلغرام" ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إن وحدات الأمن الداخلي، وبالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في داريا، بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة استمرت أسابيع لتحركات عناصره".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
13 ديسمبر, 17:09 GMT
وأضاف العميد الدالاتي أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكداً أن العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن هذه العملية تؤكد مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتعكس استمرار الجهود الحثيثة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار المجتمع.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: الضربات الأمريكية على "داعش" في سوريا قد تستمر عدة أسابيع
أمس, 15:56 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن "شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين الأسبوع الماضي".

كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس السبت بأن "القوات الأمريكية والأردنية قصفت أكثر من 70 هدفاً لتنظيم داعش خلال غارات على الإرهابيين في سوريا".

الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الأردن يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع لـ"داعش" في مناطق جنوبي سوريا
أمس, 11:12 GMT
وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".
وأوضح المسؤول أن الجانب الأمريكي استخدم في الضربات الأخيرة ضد أهداف تنظيم "داعش" طائرات هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، ومروحيات أباتشي، واستخدم الجيش الأردني طائرات من طراز "إف-16".
وكان البنتاغون قد أفاد سابقا بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني الأسبوع الماضي في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.
