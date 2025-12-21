https://sarabic.ae/20251221/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-الكامل-للعراق-وحرصها-على-وحدته-وسلامة-أراضيه-1108424316.html

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد "دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق، وحرصها على الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، إلى جانب مساندته في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب".وأشاد السيسي بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبالجهود التي تبذلها الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وشدد السيسي على حرص مصر على تعميق هذا التعاون بكافة صوره، مستعرضًا الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وما تتمتع به من خبرات واسعة داخل مصر وخارجها، داعيًا حكومة الإقليم إلى الاستفادة من هذه القدرات في تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية.من جانبه، أعرب مسرور بارزاني، عن تقدير إقليم كردستان للدور المصري، ولجهود السيسي في دعم العراق والإسهام في استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع حكومته إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية في مختلف المجالات.وفي هذا السياق، رحّب رئيس حكومة إقليم كردستان، بالدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المصرية في العراق، معربًا عن تطلعه خلال زيارته الحالية إلى بحث آليات تعزيز التعاون مع الجهات المصرية المختصة والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإقليم.وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة ثالثة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين.وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.

