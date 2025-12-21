السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد "دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق، وحرصها على الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، إلى جانب مساندته في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب".وأشاد السيسي بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبالجهود التي تبذلها الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.من جانبه، أعرب مسرور بارزاني، عن تقدير إقليم كردستان للدور المصري، ولجهود السيسي في دعم العراق والإسهام في استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع حكومته إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية في مختلف المجالات.وفي هذا السياق، رحّب رئيس حكومة إقليم كردستان، بالدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المصرية في العراق، معربًا عن تطلعه خلال زيارته الحالية إلى بحث آليات تعزيز التعاون مع الجهات المصرية المختصة والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإقليم.وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة ثالثة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين.وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية العراقية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد "دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق، وحرصها على الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، إلى جانب مساندته في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب".
وأشاد السيسي بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبالجهود التي تبذلها الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
قاعدة العديد في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
خبير مصري يوضح لـ"سبوتنيك" مدى انتهاك ضربات إيران على القواعد الأمريكية للسيادة في قطر والعراق
23 يونيو, 18:06 GMT
وشدد السيسي على حرص مصر على تعميق هذا التعاون بكافة صوره، مستعرضًا الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وما تتمتع به من خبرات واسعة داخل مصر وخارجها، داعيًا حكومة الإقليم إلى الاستفادة من هذه القدرات في تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية.
من جانبه، أعرب مسرور بارزاني، عن تقدير إقليم كردستان للدور المصري، ولجهود السيسي في دعم العراق والإسهام في استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع حكومته إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية في مختلف المجالات.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
مصر والعراق والأردن يتفقون على رفض تهجير سكان قطاع غزة
15 مايو, 06:22 GMT
وفي هذا السياق، رحّب رئيس حكومة إقليم كردستان، بالدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المصرية في العراق، معربًا عن تطلعه خلال زيارته الحالية إلى بحث آليات تعزيز التعاون مع الجهات المصرية المختصة والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإقليم.

ووقّعت مصر والعراق، في عام 2023، 11 مذكرة تفاهم، على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة"، برئاسة رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي والعراقي محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة ثالثة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
السرقات التاريخية للتراث العالمي... كنوز مصر وسوريا والعراق في مهب الريح
31 يوليو, 15:46 GMT
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.
