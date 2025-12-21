https://sarabic.ae/20251221/فنزويلا-ترفض-مصادرة-سفينة-نفطية-ثانية-قرب-سواحلها-من-قبل-الولايات-المتحدة-1108405264.html
فنزويلا ترفض مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحلها من قبل الولايات المتحدة
رفضت الحكومة الفنزويلية مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحل البلاد، وهي عملية نفذتها القوات المسلحة الأمريكية. 21.12.2025
وقالت كاراكاس في بيان رسمي: "تدين جمهورية فنزويلا البوليفارية وترفض بشكل قاطع سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، إضافة إلى الإخفاء القسري لطاقمها، وهي أفعال ارتكبتها قوات عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأميركية في المياه الدولية".وأضاف البيان، أن "النموذج الاستعماري الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه من خلال هذه الممارسات سيفشل وسيُهزم بإرادة الشعب الفنزويلي"، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل مسار نموها الاقتصادي بالاعتماد على محركاتها الإنتاجية الأربعة عشر، وتطوير قطاع النفط بشكل مستقل وسيادي.وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قد أعلنت في وقت سابق عن مصادرة سفينة نفطية في البحر الكاريبي، في ثاني إجراء من هذا النوع تتخذه واشنطن ضد سفن مرتبطة بفنزويلا.
رفضت الحكومة الفنزويلية مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحل البلاد، وهي عملية نفذتها القوات المسلحة الأمريكية.
وقالت كاراكاس في بيان رسمي: "تدين جمهورية فنزويلا البوليفارية وترفض بشكل قاطع سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، إضافة إلى الإخفاء القسري لطاقمها، وهي أفعال ارتكبتها قوات عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأميركية في المياه الدولية".
واعتبرت فنزويلا أن ما جرى يمثل "عملاً خطيرًا من أعمال القرصنة"، وينتهك الاتفاقيات الدولية
، من بينها اتفاقية جنيف لقانون أعالي البحار وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أن "النموذج الاستعماري الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه من خلال هذه الممارسات سيفشل وسيُهزم بإرادة الشعب الفنزويلي"، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل مسار نموها الاقتصادي بالاعتماد على محركاتها الإنتاجية الأربعة عشر، وتطوير قطاع النفط بشكل مستقل وسيادي.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قد أعلنت في وقت سابق عن مصادرة سفينة نفطية في البحر الكاريبي، في ثاني إجراء من هذا النوع تتخذه واشنطن ضد سفن مرتبطة بفنزويلا.