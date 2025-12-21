فنزويلا ترفض مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحلها من قبل الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
فنزويلا ترفض مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحلها من قبل الولايات المتحدة
فنزويلا ترفض مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحلها من قبل الولايات المتحدة
الرئيس البرازيلي يحذر من "كارثة إنسانية" في حال اندلاع عمل عسكري ضد فنزويلا
01:00 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 01:21 GMT 21.12.2025)
رفضت الحكومة الفنزويلية مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحل البلاد، وهي عملية نفذتها القوات المسلحة الأمريكية.
وقالت كاراكاس في بيان رسمي: "تدين جمهورية فنزويلا البوليفارية وترفض بشكل قاطع سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، إضافة إلى الإخفاء القسري لطاقمها، وهي أفعال ارتكبتها قوات عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأميركية في المياه الدولية".
واعتبرت فنزويلا أن ما جرى يمثل "عملاً خطيرًا من أعمال القرصنة"، وينتهك الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف لقانون أعالي البحار وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أن "النموذج الاستعماري الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه من خلال هذه الممارسات سيفشل وسيُهزم بإرادة الشعب الفنزويلي"، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل مسار نموها الاقتصادي بالاعتماد على محركاتها الإنتاجية الأربعة عشر، وتطوير قطاع النفط بشكل مستقل وسيادي.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الرئيس البرازيلي يحذر من "كارثة إنسانية" في حال اندلاع عمل عسكري ضد فنزويلا
أمس, 15:22 GMT
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قد أعلنت في وقت سابق عن مصادرة سفينة نفطية في البحر الكاريبي، في ثاني إجراء من هذا النوع تتخذه واشنطن ضد سفن مرتبطة بفنزويلا.
