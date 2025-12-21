عربي
كوريا الديمقراطية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"
كوريا الديمقراطية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"
كوريا الديمقراطية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"

حذرت كوريا الديمقراطية الشعبية من أي تحركات يابانية تهدف إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الطموحات النووية لطوكيو" يجب وقفها "بأي ثمن"، لما قد تمثله من تهديد خطير على أمن المنطقة والعالم.
وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "التصريحات الصادرة أخيرا من داخل الأوساط السياسية اليابانية تعكس تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر، وكشفًا علنيًا عن نوايا نووية كامنة".
واعتبر أن "محاولة اليابان امتلاك أسلحة نووية من شأنها أن تقود إلى كارثة كبرى للبشرية وتزعزع استقرار آسيا بأكملها".
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يحمل كتابًا قدمه للرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة 7 فبراير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
في وجود رئيس وزراء اليابان.. ترامب يؤكد أن بلاده ستقيم علاقات مع كوريا الديمقراطية
8 فبراير, 00:01 GMT
وجاءت هذه المواقف الكورية الديمقراطية، عقب تقارير إعلامية يابانية، نقلتها "وكالة كيودو"، أفادت بأن مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء الياباني، شارك في صياغة السياسات الأمنية، اقترح أن تمتلك بلاده أسلحة نووية.

وبرر المسؤول ذلك، بالقول: "في النهاية، لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا"، مشيرًا إلى أن "هذا الطرح يعكس نقاشات داخل بعض الدوائر السياسية اليابانية بشأن الخيارات الأمنية المستقبلية، دون صدور موقف رسمي يقرّ أو يتبنّى هذه التصريحات بشكل معلن".

وكانت وسائل إعلام رسمية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أفادت في الآونة الأخيرة، بأن "تقرير السياسة الدفاعية الجديد لليابان، يُظهر سعي طوكيو لأن تصبح قوة عسكرية كبرى، ما يبرر برنامج بيونغ يانغ النووي".
جزر في أرخبيل اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
كوريا الجنوبية: سنرد بحزم على ادعاء اليابان بامتلاكها جزر دوكدو
24 يناير, 20:39 GMT
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن مسؤول في وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، قوله إن "الكتاب الأبيض الدفاعي الياباني، الذي أُقرّ هذا الأسبوع، يمثل سيناريو حرب يهدف لتحقيق طموح اليابان في إعادة الغزو من الألف إلى الياء".
وأضافت الوكالة أن "الأنشطة العسكرية اليابانية تُظهر أن جهود كوريا الديمقراطية لتطوير ترسانتها النووية، تُعد مساهمة لا غنى عنها في كبح استفزازات الولايات المتحدة وحلفائها".
وأُقرّ التقرير، من قبل حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الذي أشار إلى أن "الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين قد تُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن اليابان، في ظل أول توغل مؤكد لطائرة عسكرية صينية في المجال الجوي الياباني".
كما اعتبر تقرير السياسة الدفاعية الجديد لليابان، أن تحركات كوريا الديمقراطية، تمثّل "تهديدًا أشد خطورة وأكثر إلحاحًا للأمن القومي الياباني من أي وقت مضى".
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا
7 نوفمبر, 05:58 GMT
وتسير اليابان في إطار خطة متعددة السنوات لزيادة إنفاقها الدفاعي، على غرار دول أخرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي يركز على "تقاسم الأعباء الدفاعية".
وتعزز طوكيو علاقاتها العسكرية مع واشنطن وحلفاء إقليميين آخرين، لتحسين جاهزية القوات اليابانية والأمريكية، في مواجهة تهديدات محتملة، مثل "غزو صيني محتمل لتايوان"، بحسب وسائل إعلام غربية.
من جانبها، قالت إدارة الدراسات اليابانية بوزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية، إن "اليابان تصعّد الوضع الإقليمي بشكل تدريجي لتبرير تحركاتها المتهورة للتحول إلى عملاق عسكري"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
