كوريا الديمقراطية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"

كوريا الديمقراطية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"

حذرت كوريا الديمقراطية الشعبية من أي تحركات يابانية تهدف إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الطموحات النووية لطوكيو" يجب وقفها "بأي ثمن"، لما قد... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "التصريحات الصادرة أخيرا من داخل الأوساط السياسية اليابانية تعكس تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر، وكشفًا علنيًا عن نوايا نووية كامنة".واعتبر أن "محاولة اليابان امتلاك أسلحة نووية من شأنها أن تقود إلى كارثة كبرى للبشرية وتزعزع استقرار آسيا بأكملها".وجاءت هذه المواقف الكورية الديمقراطية، عقب تقارير إعلامية يابانية، نقلتها "وكالة كيودو"، أفادت بأن مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء الياباني، شارك في صياغة السياسات الأمنية، اقترح أن تمتلك بلاده أسلحة نووية.وكانت وسائل إعلام رسمية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أفادت في الآونة الأخيرة، بأن "تقرير السياسة الدفاعية الجديد لليابان، يُظهر سعي طوكيو لأن تصبح قوة عسكرية كبرى، ما يبرر برنامج بيونغ يانغ النووي".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن مسؤول في وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، قوله إن "الكتاب الأبيض الدفاعي الياباني، الذي أُقرّ هذا الأسبوع، يمثل سيناريو حرب يهدف لتحقيق طموح اليابان في إعادة الغزو من الألف إلى الياء".وأُقرّ التقرير، من قبل حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الذي أشار إلى أن "الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين قد تُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن اليابان، في ظل أول توغل مؤكد لطائرة عسكرية صينية في المجال الجوي الياباني".كما اعتبر تقرير السياسة الدفاعية الجديد لليابان، أن تحركات كوريا الديمقراطية، تمثّل "تهديدًا أشد خطورة وأكثر إلحاحًا للأمن القومي الياباني من أي وقت مضى".وتسير اليابان في إطار خطة متعددة السنوات لزيادة إنفاقها الدفاعي، على غرار دول أخرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي يركز على "تقاسم الأعباء الدفاعية".من جانبها، قالت إدارة الدراسات اليابانية بوزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية، إن "اليابان تصعّد الوضع الإقليمي بشكل تدريجي لتبرير تحركاتها المتهورة للتحول إلى عملاق عسكري"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

