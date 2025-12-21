https://sarabic.ae/20251221/منظمة-دولية-80-من-أطفال-قطاع-غزة-يدخلون-العام-الجديد-بمستويات-جوع-كارثية--1108431872.html

منظمة دولية: 80% من أطفال قطاع غزة يدخلون العام الجديد بمستويات جوع "كارثية"

منظمة دولية: 80% من أطفال قطاع غزة يدخلون العام الجديد بمستويات جوع "كارثية"

سبوتنيك عربي

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية من أن أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة (نحو 80%) سيدخلون العام الجديد 2026 وهم ما زالوا يعانون مستويات جوع تصنّف بأنها... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T16:19+0000

2025-12-21T16:19+0000

2025-12-21T16:19+0000

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104232347_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd54a5b1e595685c9f11a20efe375cf0.jpg

واستندت المنظمة في تقريرها إلى أحدث تحليل صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أشار إلى أن 1.6 مليون شخص – أي 77% من سكان القطاع – سيظلون في حالة انعدام أمن غذائي حاد حتى عام 2026، ومن بينهم نحو 800 ألف طفل. واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251221/حماس-ندعو-الوسطاء-للضغط-على-إسرائيل-لبدء-عملية-إعمار-حقيقية-لقطاع-غزة-1108422827.html

https://sarabic.ae/20251221/إعلام-إسرائيلي-الجيش-أوشك-على-الانتهاء-من-نزع-السلاح-بمنطقة-الخط-الأصفر-في-غزة-1108409010.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم