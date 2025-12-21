https://sarabic.ae/20251221/منظمة-دولية-80-من-أطفال-قطاع-غزة-يدخلون-العام-الجديد-بمستويات-جوع-كارثية--1108431872.html
منظمة دولية: 80% من أطفال قطاع غزة يدخلون العام الجديد بمستويات جوع "كارثية"
منظمة دولية: 80% من أطفال قطاع غزة يدخلون العام الجديد بمستويات جوع "كارثية"
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية من أن أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة (نحو 80%) سيدخلون العام الجديد 2026 وهم ما زالوا يعانون مستويات جوع تصنّف بأنها... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T16:19+0000
2025-12-21T16:19+0000
2025-12-21T16:19+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104232347_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd54a5b1e595685c9f11a20efe375cf0.jpg
واستندت المنظمة في تقريرها إلى أحدث تحليل صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أشار إلى أن 1.6 مليون شخص – أي 77% من سكان القطاع – سيظلون في حالة انعدام أمن غذائي حاد حتى عام 2026، ومن بينهم نحو 800 ألف طفل. واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251221/حماس-ندعو-الوسطاء-للضغط-على-إسرائيل-لبدء-عملية-إعمار-حقيقية-لقطاع-غزة-1108422827.html
https://sarabic.ae/20251221/إعلام-إسرائيلي-الجيش-أوشك-على-الانتهاء-من-نزع-السلاح-بمنطقة-الخط-الأصفر-في-غزة-1108409010.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104232347_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_62de5d7e905c84d3b7412cb7943ddeed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منظمة دولية: 80% من أطفال قطاع غزة يدخلون العام الجديد بمستويات جوع "كارثية"
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية من أن أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة (نحو 80%) سيدخلون العام الجديد 2026 وهم ما زالوا يعانون مستويات جوع تصنّف بأنها "كارثية"، حتى بعد السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء.
واستندت المنظمة في تقريرها
إلى أحدث تحليل صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أشار إلى أن 1.6 مليون شخص – أي 77% من سكان القطاع – سيظلون في حالة انعدام أمن غذائي حاد حتى عام 2026، ومن بينهم نحو 800 ألف طفل.
وأكدت المنظمة أن نقص الغذاء المنتظم والمغذي يُسبب أضراراً دائمة في النمو البدني والعقلي للأطفال، مشيرة إلى أن الطعام المتاح حالياً يقتصر غالباً على الخبز وبعض الأغذية المصنعة الغنية بالسكر والملح، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل
بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.