عربي
نائبة أمريكية: بعض زملائي يستفيدون من الصراع في أوكرانيا
نائبة أمريكية: بعض زملائي يستفيدون من الصراع في أوكرانيا
نائبة أمريكية: بعض زملائي يستفيدون من الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتهمت آنا بولينا لونا، عضو مجلس النواب الأمريكي، بعض زملائها في السلطة التشريعية الأمريكية، بمحاولة عرقلة تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن لديهم مصلحة في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T04:31+0000
2025-12-21T04:31+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1359:764_1920x0_80_0_0_ed487ec5361593a2da3cfb5b6041adb4.jpg
وقالت لونا، خلال كلمتها في فعالية استضافتها منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" المحافظة: "هناك مشرّعون في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون علنًا ما يفعله الرئيس ترامب، وما يفعله ستيف ويتكوف، وما يفعله جاريد كوشنر، لأن لديهم مصلحة شخصية ويستفيدون من استمرار الصراع في أوكرانيا".وأضافت: "لكن هل يمكنك أن تتوقع من عضو حالي في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يصوّت لصالح السلام عندما يكون لديه مصلحة راسخة (في الصراع)، عندما يكون مدعومًا ومملوكًا للمجمع الصناعي العسكري؟".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلًا من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي، في الكرملين. وجاءت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، في سياق مناقشة خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه "على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، وحرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للعمليات الهجومية، التي تشنها القوات المسلحة الروسية، وهذا تحديدًا ما يمثل ضغطًا من نظام كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي سيكون عبثيًا وخطيرًا على كييف".مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناءمستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
https://sarabic.ae/20251115/الكونغرس-يقترح-أن-يقوم-ترامب-بمصادرة-نصف-الأصول-الروسية-1107130537.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_eaef1c96a6f62d69b114fd1c00b146be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائبة أمريكية: بعض زملائي يستفيدون من الصراع في أوكرانيا

04:31 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
اتهمت آنا بولينا لونا، عضو مجلس النواب الأمريكي، بعض زملائها في السلطة التشريعية الأمريكية، بمحاولة عرقلة تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن لديهم مصلحة في استمرار الصراع الأوكراني.
وقالت لونا، خلال كلمتها في فعالية استضافتها منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" المحافظة: "هناك مشرّعون في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون علنًا ما يفعله الرئيس ترامب، وما يفعله ستيف ويتكوف، وما يفعله جاريد كوشنر، لأن لديهم مصلحة شخصية ويستفيدون من استمرار الصراع في أوكرانيا".

وأشارت إلى أنها لم تصوّت شخصيًا قط لصالح تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.

وأضافت: "لكن هل يمكنك أن تتوقع من عضو حالي في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يصوّت لصالح السلام عندما يكون لديه مصلحة راسخة (في الصراع)، عندما يكون مدعومًا ومملوكًا للمجمع الصناعي العسكري؟".

وتابعت: "المواطنون الأمريكيون، عند مناقشة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، يميلون إلى الانقسام بين المؤيدين لروسيا والمؤيدين لأوكرانيا. ماذا عن أن تكون مواليًا لأمريكا ولا تدعم الحروب الخارجية؟".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
15 نوفمبر, 07:40 GMT
وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلًا من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي، في الكرملين. وجاءت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، في سياق مناقشة خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا.

ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها "جوهرية للغاية"، مضيفًا أن "الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ستستمر". كما أشار أوشاكوف إلى أن "نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه "على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، وحرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للعمليات الهجومية، التي تشنها القوات المسلحة الروسية، وهذا تحديدًا ما يمثل ضغطًا من نظام كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي سيكون عبثيًا وخطيرًا على كييف".
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
