وزير الخارجية المصري: المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل. 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T16:21+0000

2025-12-21T16:21+0000

2025-12-21T16:29+0000

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن عبد العاطي، أن مصر تعول على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف انتهاكات الطرف الإسرائيلي لاتفاق غزة.وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في الإعلان عن الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفا أن "المرحلة الثانية تتضمن استحقاقات مهمة مثل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وحصر السلاح وتشكيل مجلس سلام ونشر القوة الدولية".فيما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده البالغ من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وفي السياق ذاته، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في سقوط قتلى فلسطينيين بشكل يومي، يشكل امتدادا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "ما جرى صباحا في حي الشجاعية يعكس استمرار هذه الخروقات"، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، ودعا قاسم الوسطاء إلى "تحرك جاد لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال للشروع في إعمار حقيقي لغزة، بدل استمرار معاناة السكان وسقوط الضحايا نتيجة القصف وانهيار المباني، وغرق الخيام والبرد في ظل غياب وسائل التدفئة".وقُتل 3 فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

