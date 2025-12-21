https://sarabic.ae/20251221/-مقاتلة-أمريكية-تعترض-طائرة-مدنية-قرب-إقامة-الرئيس-ترامب-في-فلوريدا-1108445630.html
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية قرب إقامة الرئيس ترامب في فلوريدا
اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز " إف -16" طائرة مدنية دخلت مجالاً جوياً محظوراً فوق بالم بيتش في فلوريدا، حيث يقيم الرئيس الأمريكي... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
الأخبار
22:40 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 23:56 GMT 21.12.2025)
اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز " إف -16" طائرة مدنية دخلت مجالاً جوياً محظوراً فوق بالم بيتش في فلوريدا، حيث يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجعه مار-أ-لاغو.
أكدت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالي (نوراد)، أن "طائرة " إف -16" تابعة لـ(نوراد)، اعترضت صباح اليوم طائرة دخلت المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش، تم حل الوضع بسلام"، حسب بيان نشرته القيادة على منصة "إكس".
الاعتراض تم بسلام، مع استخدام مناورة لجذب انتباه الطيار، وتم إخراج الطائرة المدنية من المنطقة دون حوادث، حسب البيان.
هذه الحوادث شائعة نسبياً عندما يكون الرئيس ترامب في منتجعه مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا، حيث تفرض إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قيود طيران مؤقتة على مساحة تصل إلى 30 ميلاً بحرياً حول المنتجع لحماية الرئيس.
هذه القيود تُفعّل تلقائياً أثناء زيارات الرئيس
، وتشمل حلقتين متحدتي المركز: حلقة داخلية (10 أميال بحرية) محظورة تماماً على معظم الطائرات، وحلقة خارجية أوسع.
غالباً ما تكون الطائرات المخالفة طائرات خاصة أو عامة صغيرة، والطيارون ينتهكون القيود عن غير قصد بسبب عدم التحقق من إشعارات الطيارين .
منذ تولي ترامب الرئاسة الثانية في يناير 2025، سجلت "نوراد" عشرات الحوادث المشابهة (أكثر من 40-50 حالة حتى ديسمبر)، مع زيادة ملحوظة أثناء عطلاته مثل عيد الشكر والأعياد، في كثير من الحالات، تستخدم المقاتلات إجراءات مثل إطلاق مشاعل لجذب انتباه الطيار، أو مناورات قريبة مثل: اقتراب المقاتلة من أنف الطائرة المخالفة، ثم ترافقها خارج المنطقة المحظورة. لا تشكل هذه الحوادث عادة تهديداً أمنياً مباشراً، بل مخالفات إدارية، وتنتهي بسلام دون إصابات أو أضرار.