أوربان: نأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية رغم الضغوط الأوروبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/أوربان-نأمل-في-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-رغم-الضغوط-الأوروبية-1108474203.html
أوربان: نأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية رغم الضغوط الأوروبية
أوربان: نأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية رغم الضغوط الأوروبية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية،... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T21:55+0000
2025-12-22T21:57+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
المجر
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.وأضاف أوربان: "الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا أموالاً بطريقة مختلفة، 90 مليار يورو على مدى عامين، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك المال. لقد لجأوا إلى المصارف للحصول على قرض، لكن هذا القرض لن يُسدد أبداً... المصارف تدفع السياسيين إلى الحرب، وهذا بالضبط ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى".واختُتمت القمة في بروكسل يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن تخلي الاتحاد الأوروبي مؤقتاً عن مصادرة الأصول الروسية، وقراره بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته. وأفادت التقارير بأن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لم تكن من بين الدول التي قدمت ضمانات للقرض.
https://sarabic.ae/20251219/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لم-يصادر-الأصول-الروسية-لأن-لديه-أصولا-أكثر-في-روسيا-ويمكن-تجميدها-1108318837.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, المجر, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, المجر, أخبار العالم الآن, العالم

أوربان: نأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية رغم الضغوط الأوروبية

21:55 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 22.12.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه يأمل في نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، على الرغم من الحملة التي تشنها النخبة السياسية الأوروبية، والتي يدفعها المصرفيون نحو الحرب.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية: "آمل أن تنجح المفاوضات الروسية الأمريكية، رغم حملة النخبة السياسية الأوروبية. لقد أصبحت الأصوات المناهضة للحرب أغلبية في الرأي العام الغربي. ومن الواضح أن الارتفاع المستمر في التكاليف قد حوّل الرأي العام ضد الحرب".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
19 ديسمبر, 05:10 GMT
وأضاف أوربان: "الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا أموالاً بطريقة مختلفة، 90 مليار يورو على مدى عامين، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك المال. لقد لجأوا إلى المصارف للحصول على قرض، لكن هذا القرض لن يُسدد أبداً... المصارف تدفع السياسيين إلى الحرب، وهذا بالضبط ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى".
وأكد رئيس الوزراء المجري أن المشاركة في القرض ستكلف دافعي الضرائب المجريين مليار يورو، ولهذا السبب رفضت المجر، إلى جانب جمهورية التشيك وسلوفاكيا، المشاركة.
واختُتمت القمة في بروكسل يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن تخلي الاتحاد الأوروبي مؤقتاً عن مصادرة الأصول الروسية، وقراره بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته. وأفادت التقارير بأن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لم تكن من بين الدول التي قدمت ضمانات للقرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала