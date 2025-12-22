إعلام: إسرائيل تكثف إجراءاتها الأمنية في الجنوب السوري بعد إحباط مخطط لـ"داعش"

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/إعلام-إسرائيل-تكثف-إجراءاتها-الأمنية-في-الجنوب-السوري-بعد-إحباط-مخطط-لـداعش-1108450898.html
إعلام: إسرائيل تكثف إجراءاتها الأمنية في الجنوب السوري بعد إحباط مخطط لـ"داعش"
إعلام: إسرائيل تكثف إجراءاتها الأمنية في الجنوب السوري بعد إحباط مخطط لـ"داعش"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش"... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:54+0000
2025-12-22T07:54+0000
الجنوب السوري
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
اسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102727990_27:0:987:540_1920x0_80_0_0_76d177a243bba34a1b97e46200be965e.jpg
وأوضح موقع موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".وأشار إلى أنه "وعلى خلفية هذه المخاوف، كثف الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، دورياته ونشاطه الهندسي في المنطقة، في إطار جهوده لتعزيز الحواجز الدفاعية وفرض سيطرة عملياتية مشددة، خشية من محاولات إرهابية من جانب جهات معادية تسعى إلى إقامة شريط أمني".وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس الأحد، بتوغل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي جنوبي سوريا، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك.وفي الريف الجنوبي، توغلت دورية أخرى غرب بلدة الرفيد، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء دون تسجيل إصابات، فيما دخلت دورية ثالثة تضم 5 آليات عسكرية إلى قرية صيدا الحانوت.وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع في عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين.وفي المقابل، تجدد سوريا مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات.
https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html
الجنوب السوري
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102727990_147:0:867:540_1920x0_80_0_0_31d018b444ffc612f8084ff17997ab34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجنوب السوري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اسرائيل, العالم العربي
الجنوب السوري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اسرائيل, العالم العربي

إعلام: إسرائيل تكثف إجراءاتها الأمنية في الجنوب السوري بعد إحباط مخطط لـ"داعش"

07:54 GMT 22.12.2025
© Photo / سوشيال ميدياغارات اسرائيلية على دمشق
غارات اسرائيلية على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Photo / سوشيال ميديا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بهدف تنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي".
وأوضح موقع موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".

وأضاف الموقع أن "المعتقل تم نقله إلى داخل إسرائيل لمواصلة التحقيق معه، فيما عثر على أسلحة ووسائل قتالية بحوزته وتمت مصادرتها".

صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية "قد تكون تمهيدا لضربة ضد تل أبيب"
02:09 GMT

وبحسب الموقع، تشكل بلدة رفيد موقعا استراتيجيا يثير قلقا إسرائيليا، إذ يتيح لأي عناصر معادية جمع معلومات استخبارية عن تحركات الجيش الإسرائيلي أو محاولة التسلل عبر الحدود.

وأشار إلى أنه "وعلى خلفية هذه المخاوف، كثف الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، دورياته ونشاطه الهندسي في المنطقة، في إطار جهوده لتعزيز الحواجز الدفاعية وفرض سيطرة عملياتية مشددة، خشية من محاولات إرهابية من جانب جهات معادية تسعى إلى إقامة شريط أمني".
وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس الأحد، بتوغل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي جنوبي سوريا، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك.
وتقدمت دورية إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين، من نقطة العدنانية في الريف الشمالي، ونصبت حاجزا عند تقاطع قرية أم العظام الرابط بينها وبين قريتي رويحينة والمشيرفة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي الريف الجنوبي، توغلت دورية أخرى غرب بلدة الرفيد، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء دون تسجيل إصابات، فيما دخلت دورية ثالثة تضم 5 آليات عسكرية إلى قرية صيدا الحانوت.
وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع في عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين.
وفي المقابل، تجدد سوريا مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала