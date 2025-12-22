https://sarabic.ae/20251222/إعلام-إسرائيل-تكثف-إجراءاتها-الأمنية-في-الجنوب-السوري-بعد-إحباط-مخطط-لـداعش-1108450898.html

إعلام: إسرائيل تكثف إجراءاتها الأمنية في الجنوب السوري بعد إحباط مخطط لـ"داعش"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش"...

وأوضح موقع موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".وأشار إلى أنه "وعلى خلفية هذه المخاوف، كثف الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، دورياته ونشاطه الهندسي في المنطقة، في إطار جهوده لتعزيز الحواجز الدفاعية وفرض سيطرة عملياتية مشددة، خشية من محاولات إرهابية من جانب جهات معادية تسعى إلى إقامة شريط أمني".وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس الأحد، بتوغل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي جنوبي سوريا، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك.وفي الريف الجنوبي، توغلت دورية أخرى غرب بلدة الرفيد، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء دون تسجيل إصابات، فيما دخلت دورية ثالثة تضم 5 آليات عسكرية إلى قرية صيدا الحانوت.وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع في عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين.وفي المقابل، تجدد سوريا مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات.

