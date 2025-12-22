إعلام: باكستان تبرم صفقة أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/إعلام-باكستان-تبرم-صفقة-أسلحة-بقيمة-تزيد-عن-4-مليارات-دولار-مع-الجيش-الوطني-الليبي-1108472279.html
إعلام: باكستان تبرم صفقة أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي
إعلام: باكستان تبرم صفقة أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة أنباء أمريكية، نقلا عن أربعة مسؤولين باكستانيين، أن باكستان توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدات عسكرية للجيش الوطني الليبي، رغم... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T19:54+0000
2025-12-22T19:54+0000
باكستان
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/44/1016104427_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_19dc30d469fe75f6315082b48e1943ac.jpg
وتعد الصفقة، التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في تاريخ باكستان، قد اكتملت بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بين رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر.وجاء ذلك في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى إلى ليبيا.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين ليبيا وباكستان، حيث من المقرر أن تشهد سلسلة من المشاورات والمباحثات الثنائية التي تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20251219/اتفاقيات-ما-بعد-الزيارة-هل-تعيد-باكستان-تشكيل-خيارات-ليبيا-العسكرية؟-1108342281.html
https://sarabic.ae/20251221/بين-ضغوط-الداخل-وحسابات-الخارج-دلالات-التعديل-الوزاري-المرتقب-بحكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-1108433220.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/44/1016104427_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_d227460657d81e7936f1c0a4c292a609.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
باكستان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن

إعلام: باكستان تبرم صفقة أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي

19:54 GMT 22.12.2025
© Photo / Libyan forcesالجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Photo / Libyan forces
تابعنا عبر
كشفت وكالة أنباء أمريكية، نقلا عن أربعة مسؤولين باكستانيين، أن باكستان توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدات عسكرية للجيش الوطني الليبي، رغم حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى البلاد المنقسمة.
وتعد الصفقة، التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في تاريخ باكستان، قد اكتملت بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بين رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر.
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
اتفاقيات ما بعد الزيارة: هل تعيد باكستان تشكيل خيارات ليبيا العسكرية؟
19 ديسمبر, 12:23 GMT

واستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الأربعاء الماضي، رئيس أركان الجيش في الجمهورية الباكستانية، المشير عاصم منير، والوفد العسكري المرافق له، في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى إلى ليبيا.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بين ضغوط الداخل وحسابات الخارج.. دلالات التعديل الوزاري المرتقب بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا
أمس, 16:42 GMT
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين ليبيا وباكستان، حيث من المقرر أن تشهد سلسلة من المشاورات والمباحثات الثنائية التي تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا لمسار متنام من التواصل العسكري بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام خليفة حفتر، إلى باكستان في يوليو/تموز 2025، والتي شهدت مباحثات موسعة حول التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات التقنية، ما يعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة العسكرية بين البلدين.
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала