https://sarabic.ae/20251221/بين-ضغوط-الداخل-وحسابات-الخارج-دلالات-التعديل-الوزاري-المرتقب-بحكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-1108433220.html

بين ضغوط الداخل وحسابات الخارج.. دلالات التعديل الوزاري المرتقب بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا

بين ضغوط الداخل وحسابات الخارج.. دلالات التعديل الوزاري المرتقب بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا

سبوتنيك عربي

في ظل حالة الجمود السياسي والانقسام المؤسسي الذي تعيشه ليبيا، يبرز حديث متجدد عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T16:42+0000

2025-12-21T16:42+0000

2025-12-21T16:42+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04ae4450ec1da06eabf92d5c6006c999.jpg

يأتي ذلك في خطوة تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتوقيتها، وما إذا كانت تهدف إلى معالجة إخفاقات قائمة أم إعادة ترتيب المشهد السياسي.خطوة هامةقال المحلل والأكاديمي الليبي إلياس الباروني إنّ التعديل الوزاري، في ظل مشهد سياسي انتقالي يتسم بالهشاشة وغياب اليقين، لا يمكن اعتباره إجراء إداريا معزولا، بل خطوة سياسية بامتياز تعكس اختلالات عميقة في بنية الحكم، وتكشف عن محاولات مستمرة لإدارة الأزمة بدلًا من معالجتها، معتبرا أن هذا التعديل بات أداة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل السلطة التنفيذية أكثر من كونه مدخلا لإصلاح فعلي في السياسات العامة.وأكد الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن توقيت التعديل يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يأتي في لحظة تتقاطع فيها ضغوط داخلية متزايدة مع حسابات خارجية دقيقة. وأوضح أن الحكومة تواجه داخليا تراجعا في رصيدها الشعبي نتيجة الإخفاق في إدارة ملفات خدمية ومعيشية حساسة، وتنامي حالة السخط العام، إلى جانب تصاعد انتقادات قوى سياسية ترى في استمرار الوضع القائم تهديدا لمصالحها أو لمواقعها.كما شدد على أن التعديل يرتبط خارجيا برغبة أطراف دولية في وجود سلطة تنفيذية أكثر انسجاما مع المسارات السياسية المطروحة، سواء لتهيئة الأجواء لتسوية شاملة أو للتعامل مع استحقاقات مقبلة.وعبّر الباروني عن اعتقاده بأن التعديل الوزاري يشكل اعترافا ضمنيا بفشل جزئي في الأداء، حتى وإن جرى تسويقه تحت عناوين التطوير أو ضخ دماء جديدة، موضحا أن استبدال بعض الوزراء أو إعادة تدوير حقائب معينة يعكس إدراكًا داخل دوائر القرار بأن بعض المواقع تحولت إلى عبء سياسي.وأضاف أن تغيير الوجوه دون مراجعة حقيقية للسياسات وآليات اتخاذ القرار لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الإخفاق ذاته، ويفرغ التعديل من مضمونه الإصلاحي.وأكد أن جوهر التعديل لا يكمن في عدد الأسماء التي تغادر أو تدخل الحكومة، بل في قدرته على إحداث تحول حقيقي في نمط الحكم، وربط الأداء التنفيذي بمسار سياسي جامع يضع المصلحة العامة فوق الحسابات الفئوية، معبرا عن قناعته بأن غياب هذا التحول سيجعل التعديل مجرد إعادة ترتيب للواجهة، بينما تبقى جذور الأزمة السياسية قائمة دون معالجة.تفاقم أزماتمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت منذ البداية في الالتزام بتعهداتها التي أُنشئت على أساسها، والمتمثلة في إجراء المعالجات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.وأوضح أحميد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الأزمات تفاقمت خلال فترة عمل الحكومة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، في وقت يتعامل فيه المجتمع الدولي مع هذا الواقع في ظل استمرار الانقسام الداخلي. كما أشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بقرارات مجلس النواب، خلافًا لما تعهدت به عند نيلها الثقة، وهو ما أسهم في تصاعد حالة الاحتقان وازدياد الرفض الشعبي لها.وأضاف أنه عند النظر إلى تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، يتبين أنها تفتقر إلى الكفاءة بسبب اعتمادها على مبدأ المحاصصة، إلى جانب ضعف الأداء العام، وانحصار الصلاحيات بشكل كبير لدى رئيس الحكومة، ما انعكس سلبًا على مسار التنمية التي شهدت توقفا ملحوظا، فضلا عن استمرار الحكومة في السلطة رغم تعدد الملاحظات والانتقادات الموجهة إليها.واعتبر أحميد أن التعديل الوزاري الذي تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إجرائه يهدف بالأساس إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها قامت بتغييرات جديدة من أجل البقاء والحصول على مزيد من التأييد، بما يسمح لها بالاستمرار كطرف فاعل في الأزمة، رغم الحديث عن قرب تشكيل حكومة جديدة مرتقبة. ورأى أن هذا السلوك يعطي انطباعا بعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الحلول الحقيقية للأزمة الليبية.وأكد المحلل السياسي أن "هذا التعديل لن يقدم أي جديد، لكون الحكومة منتهية الصلاحية ومرفوضة شعبيًا، وتعمل كحكومة أمر واقع، ولم تحقق خلال السنوات الماضية ما يمكن اعتباره إنجازا إيجابيا، بل ساهم أداؤها في تفاقم معاناة المواطن الليبي".وأضاف أن "هناك مسارات وحوارات جديدة قد تفضي إلى توافق دولي على مرحلة جديدة، مشددا على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون قادرة على تقديم أي حلول حقيقية، خاصة في ظل عجزها عن فرض السيطرة على التشكيلات المسلحة في غرب البلاد".

https://sarabic.ae/20210822/مجلس-النواب-الليبي-يستدعي-حكومة-الوحدة-الوطنية-المؤقتة-للمساءلة-1049908816.html

https://sarabic.ae/20250604/في-مواجهة-الضغوط-الشعبية-والدولية-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-تطرح-مبادرة-من-ثلاثة-مسارات-1101309662.html

https://sarabic.ae/20231229/ليبيا-وزير-النفط-في-الوحدة-الوطنية-يثير-مسألة-خلاف-الصلاحيات-مع-مؤسسة-النفط-في-بلاده-1084546587.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار