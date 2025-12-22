عربي
القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
إعلام: وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا لإجراء مباحثات مع الشرع
إعلام: وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا لإجراء مباحثات مع الشرع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية، فإن "وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، سيترأس وفدا لزيارة العاصمة السورية دمشق، يضم وزير الدفاع (يشار غولر) ورئيس الاستخبارات (إبراهيم قالن) لإجراء مباحثات مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".وذكرت أن "اللقاءات ستناقش المخاطر الأمنية الناجمة عن تصعيد العدوان الإسرائيلي في جنوب سوريا، وسبل التعاون لمنع إعادة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في المنطقة، وخاصة بعد انضمام سوريا في الآونة الأخيرة إلى التحالف الدولي لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي".وفي وقت سابق، شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش "منتدى الدوحة" في قطر، على "أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا، واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني، وضرورة خفض التوترات بالمنطقة".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".ألمانيا تصدر أكثر من 100 ألف تأشيرة "لم شمل" لعائلات لاجئين لديهاإعلام: رئيس المخابرات التركي يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد من "حماس"
إعلام: وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا لإجراء مباحثات مع الشرع

10:09 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 22.12.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية، فإن "وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، سيترأس وفدا لزيارة العاصمة السورية دمشق، يضم وزير الدفاع (يشار غولر) ورئيس الاستخبارات (إبراهيم قالن) لإجراء مباحثات مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".

وأوضحت القناة أن "المباحثات ستركز على تقييم مسار العلاقات التركية – السورية، خلال العام الماضي، من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 10 مارس (آذار 2025)، بين "قسد" والحكومة السورية، التي تمثل أولوية للأمن القومي التركي".

وذكرت أن "اللقاءات ستناقش المخاطر الأمنية الناجمة عن تصعيد العدوان الإسرائيلي في جنوب سوريا، وسبل التعاون لمنع إعادة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في المنطقة، وخاصة بعد انضمام سوريا في الآونة الأخيرة إلى التحالف الدولي لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
فيدان يوضح موقف تركيا في مفاوضات ميامي حول أوكرانيا
20 ديسمبر, 20:45 GMT
وفي وقت سابق، شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، والتركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش "منتدى الدوحة" في قطر، على "أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا، واعتماد الحوار والتفاهم بما في ذلك حول الملف الإيراني، وضرورة خفض التوترات بالمنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، السيّد فؤاد حسين التقى، يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وزيرَ الخارجية التركي السيّد هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
