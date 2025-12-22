https://sarabic.ae/20251222/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-عنصرين-في-حزب-الله-اللبناني-فيديو-1108457926.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصرين" في "حزب الله" اللبناني.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال "عنصرين" من "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد، على حد زعمه. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بيانا أوضح من خلاله أن قوات جيش بلاده "هاجمت عنصرين من "حزب الله" اللبناني، لعملهما على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية للحزب في جنوب لبنان".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم أمس الأحد، "عنصرين لحزب الله في منطقة ياطر بجنوب لبنان. خلال الغارات قضى الجيش على عنصر كان يهم بمحاولة لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة، حيث شكّلت أنشطته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت الماضي، أن "الدولة اللبنانية اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني"، مشيرًا إلى جاهزية لبنان للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.كما شدد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (الميكانيزم).

