https://sarabic.ae/20251222/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-عنصرين-في-حزب-الله-اللبناني-فيديو-1108457926.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصرين" في "حزب الله" اللبناني.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصرين" في "حزب الله" اللبناني.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال "عنصرين" من "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد، على حد زعمه. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T10:57+0000
2025-12-22T10:57+0000
لبنان
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107263472_0:96:414:328_1920x0_80_0_0_f05b8c87bc53000b0fb47d90ec09788e.png
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بيانا أوضح من خلاله أن قوات جيش بلاده "هاجمت عنصرين من "حزب الله" اللبناني، لعملهما على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية للحزب في جنوب لبنان".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم أمس الأحد، "عنصرين لحزب الله في منطقة ياطر بجنوب لبنان. خلال الغارات قضى الجيش على عنصر كان يهم بمحاولة لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة، حيث شكّلت أنشطته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت الماضي، أن "الدولة اللبنانية اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني"، مشيرًا إلى جاهزية لبنان للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.كما شدد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (الميكانيزم).
https://sarabic.ae/20251219/محادثات-لبنان-وإسرائيل-تتجدد-هل-تنجح-تفاهمات-الناقورة-في-كبح-التصعيد؟-1108319600.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107263472_0:57:414:367_1920x0_80_0_0_d94af02f37cce60a5daf047e2c62095d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصرين" في "حزب الله" اللبناني.. فيديو

10:57 GMT 22.12.2025
© Photo / xحماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال "عنصرين" من "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد، على حد زعمه.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بيانا أوضح من خلاله أن قوات جيش بلاده "هاجمت عنصرين من "حزب الله" اللبناني، لعملهما على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية للحزب في جنوب لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم أمس الأحد، "عنصرين لحزب الله في منطقة ياطر بجنوب لبنان. خلال الغارات قضى الجيش على عنصر كان يهم بمحاولة لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة، حيث شكّلت أنشطته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وأعلن الجيش في بيانه العسكري أنه "خلال الأسبوع المنصرم قضت قوات الفرقة 91 على 4 عناصر في جنوب لبنان"، مشددًا على أنه سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
مقر قوة الأمم المتحدة جنوبي لبنان في الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
محادثات لبنان وإسرائيل تتجدد… هل تنجح تفاهمات "الناقورة" في كبح التصعيد؟
19 ديسمبر, 06:47 GMT
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت الماضي، أن "الدولة اللبنانية اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني"، مشيرًا إلى جاهزية لبنان للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وقال سلام، خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة الـ"ميكانيزم" سيمون كرم، إن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".
كما شدد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.
وكشف سلام أن "رسائل إسرائيلية وصلت إلى بيروت، تحمل إشارات عن احتمال التصعيد، لكنها خالية من أي مهَل زمنية محددة"، مشيرًا إلى أن "تقييم الموفدين الدوليين، الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة، يؤكد أن الوضع دقيق وقابل للانفجار".
وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (الميكانيزم).
