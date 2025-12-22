https://sarabic.ae/20251222/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-مقترح-كاتس-بإغلاق-إذاعة-الجيش-1108460982.html
الحكومة الإسرائيلية توافق على مقترح كاتس بإغلاق "إذاعة الجيش"
الحكومة الإسرائيلية توافق على مقترح كاتس بإغلاق "إذاعة الجيش"
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد 75 عاما من البث. 22.12.2025
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بداية من الأول من مارس/آذار 2026.وأفاد قائد إذاعة الجيش، تال ليف رام، الذي عمل سابقا كمراسل عسكري لصحيفة "معاريف"، إنهم "سيقاتلون قرار الإغلاق، الذي سعى إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي كان بدعم من نتنياهو، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "وجود محطة إذاعية يديرها الجيش أمر غير معتاد.. محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش... موجودة في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وبالتأكيد لا نريد أن نُحسب من بينها"، وفق قوله.وشدد رئيس الوزراء على أن محتوى المحطة "يضر بالجيش الإسرائيلي وجنوده ووحدته".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بداية من الأول من مارس/آذار 2026.
وأفاد قائد إذاعة الجيش، تال ليف رام، الذي عمل سابقا كمراسل عسكري لصحيفة "معاريف"، إنهم "سيقاتلون قرار الإغلاق، الذي سعى إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي كان بدعم من نتنياهو، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، إن "وجود محطة إذاعية يديرها الجيش أمر غير معتاد.. محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش... موجودة في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وبالتأكيد لا نريد أن نُحسب من بينها"، وفق قوله.
وأضاف نتنياهو أن "برامج إذاعة الجيش
السياسية وبرامج الشؤون الجارية تشكل صعوبة جوهرية للجيش الإسرائيلي، نابعة من انخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي".
وشدد رئيس الوزراء على أن محتوى المحطة "يضر بالجيش الإسرائيلي وجنوده ووحدته".