https://sarabic.ae/20251222/الخارجية-الإيرانية-برنامجنا-الصاروخي-ليس-مطروحا-للتفاوض-1108456465.html

الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض

الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض"، على حد قوله. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T10:02+0000

2025-12-22T10:02+0000

2025-12-22T10:02+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

رصد الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الاثنين، أن تصريحات بقائي، جاءت في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي أكد خلاله أنه "تم تصميم وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران، حصريا بهدف الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي، ويتمتع بطابع ردعي".وشدد بقائي على أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعا للتفاوض أو المساومة، وقد تشكّلت هذه القدرات لمنع أي عدوان محتمل، وهي غير قابلة للمساس".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"النفاق والازدواجية الواضحة"، مشيرًا إلى أن "البرنامج الصاروخي الدفاعي لإيران يصوَّر على أنه تهديد، في حين تتدفق كميات هائلة من أسلحة القتل والدمار الشامل إلى إسرائيل، التي تمارس الإبادة الجماعية وتحتل أراضي دولتين".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.وقال بقائي، في تصريحات: "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.

https://sarabic.ae/20251216/إيران-تعلن-توسيع-التعاون-النووي-مع-روسيا-وإنشاء-محطات-جديدة-للطاقة-1108210567.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, رصد الأخبار