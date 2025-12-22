عربي
القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض
الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض"، على حد قوله.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الاثنين، أن تصريحات بقائي، جاءت في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي أكد خلاله أنه "تم تصميم وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران، حصريا بهدف الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي، ويتمتع بطابع ردعي".وشدد بقائي على أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعا للتفاوض أو المساومة، وقد تشكّلت هذه القدرات لمنع أي عدوان محتمل، وهي غير قابلة للمساس".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"النفاق والازدواجية الواضحة"، مشيرًا إلى أن "البرنامج الصاروخي الدفاعي لإيران يصوَّر على أنه تهديد، في حين تتدفق كميات هائلة من أسلحة القتل والدمار الشامل إلى إسرائيل، التي تمارس الإبادة الجماعية وتحتل أراضي دولتين".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.وقال بقائي، في تصريحات: "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض

10:02 GMT 22.12.2025
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض"، على حد قوله.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الاثنين، أن تصريحات بقائي، جاءت في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي أكد خلاله أنه "تم تصميم وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران، حصريا بهدف الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي، ويتمتع بطابع ردعي".
وشدد بقائي على أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعا للتفاوض أو المساومة، وقد تشكّلت هذه القدرات لمنع أي عدوان محتمل، وهي غير قابلة للمساس".
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إيران تعلن توسيع التعاون النووي مع روسيا وإنشاء محطات جديدة للطاقة
16 ديسمبر, 08:48 GMT
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"النفاق والازدواجية الواضحة"، مشيرًا إلى أن "البرنامج الصاروخي الدفاعي لإيران يصوَّر على أنه تهديد، في حين تتدفق كميات هائلة من أسلحة القتل والدمار الشامل إلى إسرائيل، التي تمارس الإبادة الجماعية وتحتل أراضي دولتين".

وأضاف إسماعيل بقائي أن "الحملة الإعلامية المثارة تأتي في إطار الحرب المركّبة، التي تشنّها إسرائيل منذ مدة طويلة ضد إيران، بدعم من الولايات المتحدة وشبكاتها الإعلامية".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.
وقال بقائي، في تصريحات: "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
