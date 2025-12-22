الرئيس اللبناني لوزير الدفاع الإيطالي: نرحب بمشاركة أوروبية في أي قوة تحل محل "يونيفيل"
© AP Photo / Hassan Ammarالرئيس اللبناني، جوزيف عون
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة دولية قد تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بعد اكتمال انسحابها المقرر في عام 2027.
وأكد عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، "اعتماده على دول صديقة، مثل إيطاليا، لدعم إنجاح المسار التفاوضي والتوصل إلى نتائج إيجابية".
وشدد الرئيس اللبناني على أن جيش بلاده "يشكل العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان، فحسب بل في المنطقة بأسرها"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
الرئيس جوزاف عون لوزير الدفاع الايطالي Guido Crosetto:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 22, 2025
- لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في اي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها العام 2027
- نعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية
- الجيش هو العمود… pic.twitter.com/3ef7jgkiXJ
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، للرئيس اللبناني، أن بلاده "ترغب في الإبقاء على قوات لها في منطقة جنوب الليطاني، عقب انسحاب "يونيفيل"، لافتًا إلى أن "دولًا أوروبية أخرى تعتزم اتخاذ الموقف ذاته".
وأكد كروسيتو "التزام إيطاليا بالعمل من أجل تحقيق نتائج عملية للمفاوضات"، مشددًا على أنه "لا مصلحة لأي طرف في استمرار التوتر في جنوب لبنان"، وأنه على "إسرائيل أن تدرك ذلك"، بحسب قوله.
ومن المقرر أن تنتهي عملية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في عام 2027.
وقدمت فرنسا، في أغسطس/ آب 2025، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد ولاية "يونيفيل" حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026، وسيتبع ذلك انسحاب منظم وآمن للقوات لمدة عام.
و"يونيفيل" هي بعثة لحفظ السلام أُنشئت عام 1978، لمراقبة الأعمال العدائية والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
10 ديسمبر, 18:17 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة "منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.