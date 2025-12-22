https://sarabic.ae/20251222/الرئيس-اللبناني-لوزير-الدفاع-الإيطالي-نرحب-بمشاركة-أوروبية-في-أي-قوة-تحل-محل-يونيفيل-1108459815.html

الرئيس اللبناني لوزير الدفاع الإيطالي: نرحب بمشاركة أوروبية في أي قوة تحل محل "يونيفيل"

رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة دولية قد تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بعد... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، "اعتماده على دول صديقة، مثل إيطاليا، لدعم إنجاح المسار التفاوضي والتوصل إلى نتائج إيجابية".وشدد الرئيس اللبناني على أن جيش بلاده "يشكل العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان، فحسب بل في المنطقة بأسرها"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وأكد كروسيتو "التزام إيطاليا بالعمل من أجل تحقيق نتائج عملية للمفاوضات"، مشددًا على أنه "لا مصلحة لأي طرف في استمرار التوتر في جنوب لبنان"، وأنه على "إسرائيل أن تدرك ذلك"، بحسب قوله.ومن المقرر أن تنتهي عملية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في عام 2027. و"يونيفيل" هي بعثة لحفظ السلام أُنشئت عام 1978، لمراقبة الأعمال العدائية والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.

