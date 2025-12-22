عربي
اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية
"الصحة العالمية": 100 ألف طفل بغزة يعانون سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026
"الصحة العالمية": 100 ألف طفل بغزة يعانون سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026
وذكر المسوؤل الأممي، أمس الأحد، أن "ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل (نيسان) 2026"، موضحًا أن مكافحة المجاعة بالقطاع ما تزال "هشة للغاية".وأشار غيبريسوس إلى "وجود تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي والتغذية في غزة، عقب وقف إطلاق النار في القطاع، الذي بدأ في 10 أكتوبر(تشرين الأول) 2025، مقارنة بالفترات السابقة للاتفاق ذاته".وحذّر من أنه "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026".وأوضح غيبريسوس أن "50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة من قبل السلطات الإسرائيلية".ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة، من سوء تغذية حاد بحلول أبريل/ نيسان 2026.
وذكر المسوؤل الأممي، أمس الأحد، أن "ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل (نيسان) 2026"، موضحًا أن مكافحة المجاعة بالقطاع ما تزال "هشة للغاية".
وأشار غيبريسوس إلى "وجود تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي والتغذية في غزة، عقب وقف إطلاق النار في القطاع، الذي بدأ في 10 أكتوبر(تشرين الأول) 2025، مقارنة بالفترات السابقة للاتفاق ذاته".
وحذّر من أنه "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026".
وأوضح غيبريسوس أن "50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة من قبل السلطات الإسرائيلية".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
