https://sarabic.ae/20251222/ترامب-الإجراءات-الأمريكية-ضد-شبكات-المخدرات-لن-تقتصر-على-فنزويلا-1108475209.html
ترامب: الإجراءات الأمريكية ضد شبكات المخدرات لن تقتصر على فنزويلا
ترامب: الإجراءات الأمريكية ضد شبكات المخدرات لن تقتصر على فنزويلا
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية لن تقتصر على فنزويلا. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T22:57+0000
2025-12-22T22:57+0000
2025-12-22T23:07+0000
ترامب
الكاريبي
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب في كلمة له بمقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا: "لن تقتصر الإجراءات على فنزويلا فقط".في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالناقلات والنفط المصادرة قبالة سواحل فنزويلا، ويمكنها بيعه أو إضافته إلى الاحتياطات الاستراتيجية.وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول ما يخطط له بالنفط الموجود على الناقلات المحتجزة: "هل سنبيعه؟ ربما. ربما نستخدمه في الاحتياطي الاستراتيجي. سنحتفظ به لأنفسنا. والسفن أيضًا سنحتفظ بها".وفي الوقت الحالي، تقتصر العمليات الأمريكية على ضرب الزوارق قرب سواحل فنزويلا، والتي تزعم واشنطن أنها تنقل المخدرات.وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
https://sarabic.ae/20251222/مادورو-يدعو-حكومات-وشعوب-194-دولة-إلى-وقف-العدوان-الأمريكي-1108474431.html
https://sarabic.ae/20251219/ترامب-لا-أستبعد-احتمال-اندلاع-حرب-مع-فنزويلا--1108334902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الكاريبي, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا
ترامب, الكاريبي, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا
ترامب: الإجراءات الأمريكية ضد شبكات المخدرات لن تقتصر على فنزويلا
22:57 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 23:07 GMT 22.12.2025)
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية لن تقتصر على فنزويلا.
وقال ترامب في كلمة له بمقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا: "لن تقتصر الإجراءات على فنزويلا فقط".
في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالناقلات والنفط المصادرة قبالة سواحل فنزويلا، ويمكنها بيعه أو إضافته إلى الاحتياطات الاستراتيجية.
وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول ما يخطط له بالنفط الموجود على الناقلات المحتجزة: "هل سنبيعه؟ ربما. ربما نستخدمه في الاحتياطي الاستراتيجي. سنحتفظ به لأنفسنا. والسفن أيضًا سنحتفظ بها".
وفي الوقت الحالي، تقتصر العمليات الأمريكية على ضرب الزوارق قرب سواحل فنزويلا، والتي تزعم واشنطن أنها تنقل المخدرات.
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.