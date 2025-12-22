ترامب: الإجراءات الأمريكية ضد شبكات المخدرات لن تقتصر على فنزويلا

عربي
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية لن تقتصر على فنزويلا.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية لن تقتصر على فنزويلا.
وقال ترامب في كلمة له بمقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا: "لن تقتصر الإجراءات على فنزويلا فقط".
في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالناقلات والنفط المصادرة قبالة سواحل فنزويلا، ويمكنها بيعه أو إضافته إلى الاحتياطات الاستراتيجية.
وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال حول ما يخطط له بالنفط الموجود على الناقلات المحتجزة: "هل سنبيعه؟ ربما. ربما نستخدمه في الاحتياطي الاستراتيجي. سنحتفظ به لأنفسنا. والسفن أيضًا سنحتفظ بها".
وفي الوقت الحالي، تقتصر العمليات الأمريكية على ضرب الزوارق قرب سواحل فنزويلا، والتي تزعم واشنطن أنها تنقل المخدرات.
وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات. وخلال سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارا قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قيل إنها كانت تنقل مخدرات.
وأفادت قناة NBC الأمريكية، في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر، أعرب دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.
وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.
