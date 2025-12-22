https://sarabic.ae/20251222/رئيس-الأركان-الإيراني-قتل-اليهود-عملية-إسرائيلية-زائفة-لـاستغلال-معاداة-السامية-1108449180.html

رئيس الأركان الإيراني: قتل اليهود عملية إسرائيلية زائفة لـ"استغلال معاداة السامية"

رئيس الأركان الإيراني: قتل اليهود عملية إسرائيلية زائفة لـ"استغلال معاداة السامية"

صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن "قتل اليهود يتم على يد الكيان الصهيوني الإسرائيلي، في محاولة منه للادعاء بتصاعد معاداة... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

ومن خلال كشفه عن "التكتيكات الجديدة للكيان الصهيوني"، قال موسوي: "في الأيام القليلة الماضية، رأيتم أن الكيان الصهيوني قد انتحر، واغتال أفراد الجالية اليهودية في الخارج لمنع الهجرة العكسية، والهروب من الاضطرابات الداخلية، وبثّ معاداة السامية بهدف التظاهر بالضحية".جاءت تصريحات موسوي، في كلمة ألقاها أمام قادة الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، خلال إحياء ذكرى "شهداء الثورة الإسلامية"، إذ تحدث عن "المكانة المحورية" للحرس الثوري الإيراني، ووحدة وتماسك القوات المسلحة الإيرانية، وآخر التطورات في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى الحرب الإسرائيلية على إيران، والتي استمرت 12 يوما، مؤكدًا أن "أحداث العامين الماضيين أثبتت للعالم الطبيعة الإجرامية لأمريكا والكيان الصهيوني".وفي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 16 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.ووصفت إسرائيل، الهجوم بـ"الوحشي"، مشددة على ضرورة أن "تستيقظ حكومة أستراليا، التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات، وتتحمل مسؤولياتها".

