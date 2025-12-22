ريابكوف: روسيا تتابع عن كثب توسع نطاق انتشار الأسلحة النووية في أوروبا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ريابكوف: روسيا تتابع عن كثب توسع نطاق انتشار الأسلحة النووية في أوروبا
14:02 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول "معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن روسيا تراقب بعناية الخطوات التي يتخذها "الناتو" لتوسيع نطاق انتشار قواعد الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.
وقال ريابكوف خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي: "يتعين إيلاء اهتمام جاد للخطوات التي تتخذها دول الناتو لتوسيع نطاق انتشار قواعد الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، لا سيما من خلال إعادة نشر هذه الأسلحة في المملكة المتحدة".

وأضاف: "فإن قرار لندن المعلن عن شراء منصات جوية أمريكية مجهزة لحمل أسلحة نووية وتقليدية يوسع عدد الدول القادرة على إيصال هذه الأسلحة النووية بشكل مستقل وعاجل إلى أهداف حيوية على أراضي روسيا وحلفائها".

وتابع: "نلاحظ في موسكو أيضا التحول الصريح للمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية إلى مستوى جديد من التنسيق في المجال النووي، بما في ذلك التخطيط النووي المشترك، وبالتالي إمكانية استخدام هاتين الدولتين لأسلحتهما النووية وفق خطة موحدة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
الخارجية الروسية: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي يستهدف أيضا روسيا والصين
13:33 GMT
وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق، أن القوات المسلحة لحلف الناتو بدأت استعدادات مكثفة "لمواجهة محتملة" مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت ذاته (مع استمرار الصراع الأوكراني)، بدأت القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي".
موسكو: روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية
