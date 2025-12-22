https://sarabic.ae/20251222/لضمان-بقائه-في-باريس-سان-جيرمان-لويس-إنريكي-يتلقى-عرضا-خرافيا-1108459697.html
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الاثنين، بأن سان جيرمان "قدّم عرضا خرافيا لم يتم الكشف عن قيمته، ولكنه سيجعل لويس إنريكي، المدرب الأعلى أجرًا في العالم".وأكدت أن "إنريكي قدّم موسما استثنائيا مع ناديه باريس سان جيرمان، استطاع من خلاله أن يكسب قلوب الجميع في العاصمة الفرنسية وفي الدوحة، حيث تتولى قطر إدارة النادي وتحديد استراتيجيته المالية والرياضية، وهناك رغبة كبيرة لتقديم عقد مميز جدًا وغير مسبوق لأي مدرب عمل في فرنسا".ويفترض أن ينتهي عقد لويس إنريكي مع الفريق الباريسي، في يونيو/ حزيران 2027، ولكن النتائج الكبيرة التي تحققت في الموسم الماضي 2024 ـ 2025 والتتويج بالسداسية، جعل إدارة ناصر الخليفي، رئيس النادي، تُقدّم عرضًا هو الأضخم لأي مدرب في العالم، حتى الآن، من أجل ضمان بقاء المدرب التاريخي السابق لنادي برشلونة.ولم يقتصر الإنجاز على البطولات الجماعية للفريق، بل حصد بعض اللاعبين جوائز فردية، مثل فوز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، وتتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وفوز إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "ذي بيست".
لضمان بقائه في باريس سان جيرمان.. لويس إنريكي يتلقى "عرضا خرافيا"
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قدّم موسما استثنائيا جعله يحصل على عرض خيالي من إدارة النادي لضمان بقائه على رأس الفريق لمواسم عدة.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الاثنين، بأن سان جيرمان "قدّم عرضا خرافيا لم يتم الكشف عن قيمته، ولكنه سيجعل لويس إنريكي، المدرب الأعلى أجرًا في العالم".
وأكدت أن "إنريكي قدّم موسما استثنائيا مع ناديه باريس سان جيرمان، استطاع من خلاله أن يكسب قلوب الجميع في العاصمة الفرنسية وفي الدوحة، حيث تتولى قطر إدارة النادي وتحديد استراتيجيته المالية والرياضية، وهناك رغبة كبيرة لتقديم عقد مميز جدًا وغير مسبوق لأي مدرب عمل في فرنسا".
ويفترض أن ينتهي عقد لويس إنريكي مع الفريق الباريسي
، في يونيو/ حزيران 2027، ولكن النتائج الكبيرة التي تحققت في الموسم الماضي 2024 ـ 2025 والتتويج بالسداسية، جعل إدارة ناصر الخليفي، رئيس النادي، تُقدّم عرضًا هو الأضخم لأي مدرب في العالم، حتى الآن، من أجل ضمان بقاء المدرب التاريخي السابق لنادي برشلونة.
وكان لويس إنريكي، قاد الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة من قبل، حيث فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس الـ"إنتركونتيننتال".
ولم يقتصر الإنجاز على البطولات الجماعية
للفريق، بل حصد بعض اللاعبين جوائز فردية، مثل فوز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، وتتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وفوز إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "ذي بيست".