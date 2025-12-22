عربي
https://sarabic.ae/20251222/لضمان-بقائه-في-باريس-سان-جيرمان-لويس-إنريكي-يتلقى-عرضا-خرافيا-1108459697.html
لضمان بقائه في باريس سان جيرمان.. لويس إنريكي يتلقى "عرضا خرافيا"
لضمان بقائه في باريس سان جيرمان.. لويس إنريكي يتلقى "عرضا خرافيا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قدّم موسما استثنائيا جعله يحصل على عرض خيالي من إدارة النادي لضمان... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T12:19+0000
2025-12-22T12:19+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101175554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_733915c07b32740eb85a0da322ce1ba3.jpg
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الاثنين، بأن سان جيرمان "قدّم عرضا خرافيا لم يتم الكشف عن قيمته، ولكنه سيجعل لويس إنريكي، المدرب الأعلى أجرًا في العالم".وأكدت أن "إنريكي قدّم موسما استثنائيا مع ناديه باريس سان جيرمان، استطاع من خلاله أن يكسب قلوب الجميع في العاصمة الفرنسية وفي الدوحة، حيث تتولى قطر إدارة النادي وتحديد استراتيجيته المالية والرياضية، وهناك رغبة كبيرة لتقديم عقد مميز جدًا وغير مسبوق لأي مدرب عمل في فرنسا".ويفترض أن ينتهي عقد لويس إنريكي مع الفريق الباريسي، في يونيو/ حزيران 2027، ولكن النتائج الكبيرة التي تحققت في الموسم الماضي 2024 ـ 2025 والتتويج بالسداسية، جعل إدارة ناصر الخليفي، رئيس النادي، تُقدّم عرضًا هو الأضخم لأي مدرب في العالم، حتى الآن، من أجل ضمان بقاء المدرب التاريخي السابق لنادي برشلونة.ولم يقتصر الإنجاز على البطولات الجماعية للفريق، بل حصد بعض اللاعبين جوائز فردية، مثل فوز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، وتتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وفوز إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "ذي بيست".
https://sarabic.ae/20230705/لويس-إنريكي-مدربا-لباريس-سان-جيرمان-1078769886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101175554_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_d06a9acbad6085bfcc89e26d4098af27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار
نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار

لضمان بقائه في باريس سان جيرمان.. لويس إنريكي يتلقى "عرضا خرافيا"

22.12.2025
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قدّم موسما استثنائيا جعله يحصل على عرض خيالي من إدارة النادي لضمان بقائه على رأس الفريق لمواسم عدة.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الاثنين، بأن سان جيرمان "قدّم عرضا خرافيا لم يتم الكشف عن قيمته، ولكنه سيجعل لويس إنريكي، المدرب الأعلى أجرًا في العالم".
وأكدت أن "إنريكي قدّم موسما استثنائيا مع ناديه باريس سان جيرمان، استطاع من خلاله أن يكسب قلوب الجميع في العاصمة الفرنسية وفي الدوحة، حيث تتولى قطر إدارة النادي وتحديد استراتيجيته المالية والرياضية، وهناك رغبة كبيرة لتقديم عقد مميز جدًا وغير مسبوق لأي مدرب عمل في فرنسا".
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
مجتمع
لويس إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان
5 يوليو 2023
5 يوليو 2023, 18:16 GMT
ويفترض أن ينتهي عقد لويس إنريكي مع الفريق الباريسي، في يونيو/ حزيران 2027، ولكن النتائج الكبيرة التي تحققت في الموسم الماضي 2024 ـ 2025 والتتويج بالسداسية، جعل إدارة ناصر الخليفي، رئيس النادي، تُقدّم عرضًا هو الأضخم لأي مدرب في العالم، حتى الآن، من أجل ضمان بقاء المدرب التاريخي السابق لنادي برشلونة.

وكان لويس إنريكي، قاد الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة من قبل، حيث فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس الـ"إنتركونتيننتال".

ولم يقتصر الإنجاز على البطولات الجماعية للفريق، بل حصد بعض اللاعبين جوائز فردية، مثل فوز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، وتتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وفوز إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "ذي بيست".
