أمساليوم
بث مباشر
مسؤولون: أمريكا تتعقب ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
سبوتنيك عربي
قال مسؤولون، أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من...
مسؤولون: أمريكا تتعقب ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا

قال مسؤولون، أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين ‍في حال نجاحها.
وقال مسؤول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية، "يلاحق خفر السواحل الأمريكي سفينة تابعة لأسطول الظل... وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات" مضيفا أنها "ترفع علما زائفا وتخضع لأمر احتجاز قضائي".
وذكر مسؤول آخر أن الناقلة تخضع للعقوبات، لكنه أضاف أنه لم يجر اعتلائها بعد، وأنه ربما ​يتم ‌اعتراضها بعدة طرق مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها.
ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة.
وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ومصدر أمني بحري أمريكي أن السفينة هي (بيلا 1)، وهي ناقلة ‌نفط خام مدرجة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي وصفتها بأنها على صلة بإيران.
ووفقا ​لموقع تانكر تراكرز دوت كوم المتخصص في تتبع السفن، لم يكن على (بيلا 1) أي حمولة عندما كانت بالقرب من فنزويلا أمس الأحد.
وتشير وثائق داخلية من شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى أن السفينة كانت نقلت نفطا من فنزويلا إلى الصين في عام 2021. وتشير تانكر تراكرز إلى أنها نقلت في السابق نفطا خاما إيرانيا.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل عدة أيام عن فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج ​منها.
وشهدت حملة الضغط التي يشنها ترامب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وتنفيذ أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتسببت هذه الهجمات في مقتل 100 شخص على الأقل.
وصلت ناقلة النفط "​سكيبر"، وهي ناقلة نفط خام ضخمة وأول سفينة ذات صلة بفنزويلا تحتجزها الولايات المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى منطقة تفريغ بحري في جالفستون بالقرب من هيوستن، الأحد. ولا تستطيع ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا عبور قناة هيوستن للسفن، لأن الممر المائي ليس عميقا بما ‍فيه الكفاية، وعادة ما يتم نقل النفط على متنها إلى ناقلات أصغر ‌في منطقة التفريغ في جالفستون.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض كيفن هاسيت، إن ناقلتي النفط ‍اللتين جرى الاستيلاء ‌عليهما في بداية الحملة كانتا تعملان في السوق السوداء وتقدمان النفط لدول خاضعة للعقوبات.
وأضاف هاسيت لقناة سي.بي.إس "لذا لا أعتقد أن هناك ‍ما يدعو للقلق هنا في الولايات المتحدة بشأن ارتفاع الأسعار بسبب مصادرة هاتين السفينتين. فهما سفينتان فقط، وكانتا تعملان في السوق السوداء".
