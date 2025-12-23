https://sarabic.ae/20251223/الأمن-الروسي-يقضي-على-نشاط-إجرامي-لمجموعة-سعت-لتهريب-2000-أجنبي-إلى-أوروبا-عبر-روسيا-1108479778.html
الأمن الروسي يقضي على نشاط إجرامي لمجموعة سعت لتهريب 2000 أجنبي إلى أوروبا عبر روسيا
الأمن الروسي يقضي على نشاط إجرامي لمجموعة سعت لتهريب 2000 أجنبي إلى أوروبا عبر روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط نشاط غير قانوني، لمجموعة إجرامية أضفت شرعية على أوضاع أكثر من 2000 أجنبي من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T07:37+0000
2025-12-23T07:37+0000
2025-12-23T07:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446273_0:27:1828:1055_1920x0_80_0_0_7d19691eb5de0e5abdaad9d6ed5d3371.jpg
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "تم إحباط نشاط غير قانوني لمجموعة إجرامية كانت تدير بشكل واسع قناة غير شرعية لشؤون الهجرة مقابل مبالغ مالية، حيث ساعد الجناة مواطنين أجانب في الحصول على دعوات وهمية من كيانات قانونية اسمية، بهدف دخول البلاد لاحقاً بتأشيرات عمل".وأشار البيان إلى أن قاعدة عملاء المجموعة الرئيسية كانت تتألف من مهاجرين من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، يخططون للعبور إلى أوروبا أو لعمل غير قانوني.وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.ونصت وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20251218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-قبل-نصف-ساعة-من-تنفيذه-1108291183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446273_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_7f7b342100e1037c83706782949ecedc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الروسي يقضي على نشاط إجرامي لمجموعة سعت لتهريب 2000 أجنبي إلى أوروبا عبر روسيا
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط نشاط غير قانوني، لمجموعة إجرامية أضفت شرعية على أوضاع أكثر من 2000 أجنبي من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "تم إحباط نشاط غير قانوني لمجموعة إجرامية كانت تدير بشكل واسع قناة غير شرعية لشؤون الهجرة مقابل مبالغ مالية، حيث ساعد الجناة مواطنين أجانب في الحصول على دعوات وهمية من كيانات قانونية اسمية، بهدف دخول البلاد لاحقاً بتأشيرات عمل".
وأشار البيان إلى أن قاعدة عملاء المجموعة الرئيسية كانت تتألف من مهاجرين من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، يخططون للعبور إلى أوروبا أو لعمل غير قانوني.
وضمت المجموعة وسطاء قاموا بمعالجة تأشيرات العملاء. بعد دخولهم، ما مكّن المهاجرين من التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
ونصت وثيقة
"مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.